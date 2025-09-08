محافظ دمياط يناقش أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع انعقد اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و ممثلى الإدارات والجهات المعنية.

وشهد الاجتماع استعراضا للأعمال المدرجة بالخطة ، وبحث الدكتور أيمن الشهابى الاعتمادات المرصودة و خطط التنفيذ وذلك لدعم عدد من المشروعات و أيضًا استكمال المشروعات الجارى تنفيذها و تنفيذ مشروعات جديدة ، وذلك طبقًا للأولويات .

أكد المحافظ على الالتزام بمخططات التنفيذ والتى تم وضعها وفقًا لدراسات محددة و الجداول الزمنية الخاصة بالمشروعات، لافتًا إلى أهمية الدفع بمعدلات العمل بالخطة فى إطار الاستراتيجية التنموية بما يحقق الصالح العام و تعزيز أهداف هذا الملف و الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.