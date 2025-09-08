جولات "الأتوبيس الطائر" تجوب مدارس دمياط استعدادًا للعام الدراسي الجديد

انطلقت جولات "الأوتوبيس الطائر" الميدانية التي تجوب مدارس المحافظة.

وأوضح "ياسر عمارة" أن هذه الجولات تهدف إلى متابعة الاستعدادات النهائية داخل المدارس، بدءًا من فحص البنية التحتية وأعمال الصيانة البسيطة، وصولًا إلى الكثافة الطلابية وتوفير الكوادر التعليمية، مؤكدًا أنها لن تقتصر على فترة الاستعدادات فقط، بل ستستمر بشكل مفاجئ ومنتظم طوال العام الدراسي لضمان فرض الانضباط والالتزام ومعالجة أي سلبيات أو مشكلات قد تطرأ على الفور.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن فريق "الأوتوبيس الطائر"، الذي يرأسه الأستاذ إيهاب النشرتي، وكيل المديرية، يضم موجهي عموم المواد الدراسية، ومسؤولي المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، وممثلين عن التعليم المجتمعي ورياض الأطفال والتربية الخاصة والتجريبيات، إلى جانب أعضاء من المتابعة الميدانية، والأمن، والتوجيه المالي والإداري، والشؤون القانونية.

وشدد "عمارة" على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال الصيانة البسيطة، واستغلال المساحات المتاحة داخل المدارس، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية، مع إيجاد حلول عاجلة لسد العجز في أعداد المعلمين خاصة في الإدارات التعليمية البعيدة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وجاذبة للطلاب.

وتُعد هذه الجولات خطوة استباقية مهمة تعكس مدى اهتمام المسؤولين في دمياط بسير العملية التعليمية بسلاسة وفعالية، وإرسال رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور بأن جميع الجهود تبذل من أجل تقديم عام دراسي ناجح ومنظم يليق بمستقبل الأبناء.