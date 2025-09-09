دروجبا: حسام حسن قادر على قيادة مصر لكأس العالم رغم الانتقادات



أشاد أحمد حسن دروجبا، نجم الأهلي الأسبق، بالجهود التي يبذلها حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن البعض لا يريد نجاحه رغم كفاءته وخبرته الطويلة.

وأضاف دروجبا خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد، على قناة صدى البلد أن حسام حسن قادر على تحقيق المطلوب منه، وهو التأهل بمنتخب مصر إلى كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك الإمكانيات واللاعبين المميزين لتحقيق هذا الهدف.

وأشار دروجبا إلى أن الانتقادات المستمرة التي يواجهها حسام حسن طبيعية في عالم كرة القدم، لكنها لا تقلل من قدراته كمدرب يملك خبرة كبيرة كلاعب وكمدرب على حد سواء، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على الأداء والنتائج.

واختتم دروجبا تصريحاته بالتأكيد على أن الدعم الجماهيري والإعلامي للمنتخب والمدرب أمر ضروري لتحقيق النجاحات المنشودة، داعيًا الجميع للوقوف خلف حسام حسن في هذه المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم.

