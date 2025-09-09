قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟
الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
رياضة

3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، مواجهة مصيرية أمام منتخب بوركينا فاسو على ملعب العاصمة واجادوجو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الانتصار الذي يمنحهم بطاقة التأهل المباشر للمونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

سجل المواجهات بين مصر وبوركينا فاسو

تاريخياً، التقى المنتخبان في 7 مناسبات سابقة، لم ينجح خلالها منتخب بوركينا فاسو في تحقيق أي انتصار، بينما فاز المنتخب المصري في 5 مباريات، وحسم التعادل مواجهتين. ويُعد حسام حسن، المدرب الحالي لمنتخب مصر، الهداف التاريخي لهذه اللقاءات برصيد 3 أهداف.

أولى المواجهات الرسمية

كانت البداية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 1998، حيث فاز منتخب مصر بهدفين نظيفين، قبل أن يكرر تفوقه في نسخة 2000 ضمن دور المجموعات بانتصار مثير بنتيجة 4-2.

المواجهات الودية
 

التقى المنتخبان ثلاث مرات ودياً: الأولى عام 2002 وانتهت بالتعادل 2-2، ثم مواجهة أخرى عام 2004 انتهت بالتعادل 1-1، وأخيراً مباراة 2016 التي حسمها الفراعنة بهدفين دون رد.

نصف نهائي 2017.. مواجهة لا تُنسى
 

واحدة من أبرز المحطات جاءت في نصف نهائي أمم إفريقيا 2017، حين انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم منتخب مصر التأهل إلى النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

آخر مواجهة في القاهرة
 

آخر لقاء جمع المنتخبين كان في التصفيات الإفريقية بتاريخ 6 يونيو 2024، حيث تمكن الفراعنة من تحقيق فوز صعب بنتيجة 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.

حلم المونديال يقترب

اليوم، يسعى الفراعنة إلى استمرار تفوقهم التاريخي على بوركينا فاسو، وتحقيق الفوز الذي سيمنحهم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، ليُكتب فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية.


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة تصفيات كأس العالم

