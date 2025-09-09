3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، مواجهة مصيرية أمام منتخب بوركينا فاسو على ملعب العاصمة واجادوجو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الانتصار الذي يمنحهم بطاقة التأهل المباشر للمونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

سجل المواجهات بين مصر وبوركينا فاسو

تاريخياً، التقى المنتخبان في 7 مناسبات سابقة، لم ينجح خلالها منتخب بوركينا فاسو في تحقيق أي انتصار، بينما فاز المنتخب المصري في 5 مباريات، وحسم التعادل مواجهتين. ويُعد حسام حسن، المدرب الحالي لمنتخب مصر، الهداف التاريخي لهذه اللقاءات برصيد 3 أهداف.

أولى المواجهات الرسمية

كانت البداية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 1998، حيث فاز منتخب مصر بهدفين نظيفين، قبل أن يكرر تفوقه في نسخة 2000 ضمن دور المجموعات بانتصار مثير بنتيجة 4-2.

المواجهات الودية



التقى المنتخبان ثلاث مرات ودياً: الأولى عام 2002 وانتهت بالتعادل 2-2، ثم مواجهة أخرى عام 2004 انتهت بالتعادل 1-1، وأخيراً مباراة 2016 التي حسمها الفراعنة بهدفين دون رد.

نصف نهائي 2017.. مواجهة لا تُنسى



واحدة من أبرز المحطات جاءت في نصف نهائي أمم إفريقيا 2017، حين انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم منتخب مصر التأهل إلى النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

آخر مواجهة في القاهرة



آخر لقاء جمع المنتخبين كان في التصفيات الإفريقية بتاريخ 6 يونيو 2024، حيث تمكن الفراعنة من تحقيق فوز صعب بنتيجة 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.

حلم المونديال يقترب

اليوم، يسعى الفراعنة إلى استمرار تفوقهم التاريخي على بوركينا فاسو، وتحقيق الفوز الذي سيمنحهم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، ليُكتب فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية.



