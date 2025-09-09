قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
رياضة

أول إقالة في الدوري الإنجليزي.. مالك نوتنجهام فورست يطرد نونو سانتو

إسراء أشرف

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، فجر اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، ليصبح أول مدرب يفقد منصبه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، بعد فترة استمرت 21 شهراً على رأس الجهاز الفني.

وقال النادي، في بيان رسمي: "يؤكد نوتنجهام فورست إعفاء نونو إسبيريتو سانتو من مهامه كمدرب للفريق الأول، عقب المستجدات الأخيرة. نتوجه له بخالص الشكر على جهوده ومساهماته الكبيرة، خاصة في موسم 2024-2025 الذي سيظل خالداً في تاريخ النادي".

وكان سانتو (51 عاما) قد تولى تدريب فورست في ديسمبر 2023 خلفاً لستيف كوبر، ونجح حينها في إنقاذ الفريق من الهبوط.

وفي الموسم الماضي، حقق إنجازاً تاريخياً بقيادة الفريق إلى المركز السابع في البريميرليج، وهو أفضل ترتيب منذ موسم 1994-1995، ليضمن للفريق المشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" للمرة الأولى منذ 30 عاماً، مستفيداً من استبعاد كريستال بالاس بسبب مخالفات مالية مرتبطة بملكية الأندية.

ورغم النجاحات، تدهورت علاقة المدرب البرتغالي مع مالك النادي، الملياردير اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، ما عجّل بقرار الإقالة، خاصة بعد الخسارة الثقيلة أمام وست هام بثلاثية نظيفة، والتي أبقت فورست عاشراً برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة النادي بدأت بالفعل اتصالاتها لاختيار خليفة نونو، حيث يتصدر قائمة المرشحين الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب توتنهام السابق، بجانب النمساوي أوليفر جلاسنر (مدرب كريستال بالاس)، والإسباني أندوني إيرايولا (مدرب بورنموث).

