أول إقالة في الدوري الإنجليزي.. مالك نوتنجهام فورست يطرد نونو سانتو

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، فجر اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، ليصبح أول مدرب يفقد منصبه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، بعد فترة استمرت 21 شهراً على رأس الجهاز الفني.

وقال النادي، في بيان رسمي: "يؤكد نوتنجهام فورست إعفاء نونو إسبيريتو سانتو من مهامه كمدرب للفريق الأول، عقب المستجدات الأخيرة. نتوجه له بخالص الشكر على جهوده ومساهماته الكبيرة، خاصة في موسم 2024-2025 الذي سيظل خالداً في تاريخ النادي".

وكان سانتو (51 عاما) قد تولى تدريب فورست في ديسمبر 2023 خلفاً لستيف كوبر، ونجح حينها في إنقاذ الفريق من الهبوط.

وفي الموسم الماضي، حقق إنجازاً تاريخياً بقيادة الفريق إلى المركز السابع في البريميرليج، وهو أفضل ترتيب منذ موسم 1994-1995، ليضمن للفريق المشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" للمرة الأولى منذ 30 عاماً، مستفيداً من استبعاد كريستال بالاس بسبب مخالفات مالية مرتبطة بملكية الأندية.

ورغم النجاحات، تدهورت علاقة المدرب البرتغالي مع مالك النادي، الملياردير اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، ما عجّل بقرار الإقالة، خاصة بعد الخسارة الثقيلة أمام وست هام بثلاثية نظيفة، والتي أبقت فورست عاشراً برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة النادي بدأت بالفعل اتصالاتها لاختيار خليفة نونو، حيث يتصدر قائمة المرشحين الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب توتنهام السابق، بجانب النمساوي أوليفر جلاسنر (مدرب كريستال بالاس)، والإسباني أندوني إيرايولا (مدرب بورنموث).