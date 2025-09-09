قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
توك شو

5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء| فيديو

البهى عمرو

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، وهناك ارتفاعات جديدة تسجلها أسعار الذهب اليوم بقيمة 5 جنيهات، وفقًا لتصريحات مذيعة قناة “صدى البلد”.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، خلال ختام تعاملات أمس، الاثنين، وإن الأسعار تسجل أرقاما قياسية.

وأضافت نهاد سمير، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات بالسوق المحلية، وفي الأسواق العالمية ارتفعت بنحو  28 دولارا، وسجلت الأوقية أعلى مستوى في تاريخها بقيمة 3615 دولارا.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء  9 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4183 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4880  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5565 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39040 جنيها.

وقد أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب المحلي في مصر مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أعلى من 95%، والـ5% تكون لعامل العرض والطلب بالسوق المحلية.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب، أن أسعار الذهب عالميا تسجل أرقامًا قياسية، لم تحدث من قبل، موضحًا أن سعر الذهب عالميا وصل إلى 3535 دولارا للأوقية، وأن هذا نتج عنه تحرك في الأسعار المحلية.

سعر عيار الذهب عيار 21

وقال إن سعر عيار الذهب عيار 21 كان سيسجل 500 جنيه خلال هذه الفترة إذا لم يسجل سعر الدولار انخفاضات، مؤكدا أن خفض سعر الدولار لـ 48 جنيها، نتج عنه عدم وصول الذهب في مصر لـ 500 جنيه.

وأضاف أن التوترات العالمية يكون لها تأثير على الأسعار بشكل عام ومصر تتأثر بأي أحداث عالمية، وأن رغبة أمريكا في خفض الفائدة تجعل المستثمرين يتجهون لشراء الذهب، وأن بعض البنوك المركزية في الصين تتجه لشراء الذهب، وهذا يجعل الأسعار ترتفع.

