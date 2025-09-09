5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء| فيديو

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، وهناك ارتفاعات جديدة تسجلها أسعار الذهب اليوم بقيمة 5 جنيهات، وفقًا لتصريحات مذيعة قناة “صدى البلد”.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، خلال ختام تعاملات أمس، الاثنين، وإن الأسعار تسجل أرقاما قياسية.

وأضافت نهاد سمير، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات بالسوق المحلية، وفي الأسواق العالمية ارتفعت بنحو 28 دولارا، وسجلت الأوقية أعلى مستوى في تاريخها بقيمة 3615 دولارا.

الذهب

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 9 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4183 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4880 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5565 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39040 جنيها.

الذهب

وقد أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب المحلي في مصر مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أعلى من 95%، والـ5% تكون لعامل العرض والطلب بالسوق المحلية.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب، أن أسعار الذهب عالميا تسجل أرقامًا قياسية، لم تحدث من قبل، موضحًا أن سعر الذهب عالميا وصل إلى 3535 دولارا للأوقية، وأن هذا نتج عنه تحرك في الأسعار المحلية.

سعر عيار الذهب عيار 21

الذهب

وقال إن سعر عيار الذهب عيار 21 كان سيسجل 500 جنيه خلال هذه الفترة إذا لم يسجل سعر الدولار انخفاضات، مؤكدا أن خفض سعر الدولار لـ 48 جنيها، نتج عنه عدم وصول الذهب في مصر لـ 500 جنيه.

وأضاف أن التوترات العالمية يكون لها تأثير على الأسعار بشكل عام ومصر تتأثر بأي أحداث عالمية، وأن رغبة أمريكا في خفض الفائدة تجعل المستثمرين يتجهون لشراء الذهب، وأن بعض البنوك المركزية في الصين تتجه لشراء الذهب، وهذا يجعل الأسعار ترتفع.