إطلاق برنامج ألماني مصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاعي الأغذية والتصنيع الزراعي

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) – مصر، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة (IMC)، عن فتح باب التقديم لمبادرة جديدة تحت عنوان "تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة"، الموجهة للشركات العاملة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.

ويأتي البرنامج في إطار دعم استراتيجيات النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الجودة وسلامة الغذاء، وزيادة كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التصديرية، إلى جانب تحسين بيئة العمل وظروف السلامة والصحة المهنية. وستحصل الشركات المشاركة على خدمات دعم فني ممولة بالكامل، مصممة خصيصًا لتأهيلها للاعتماد الدولي ورفع كفاءتها الإنتاجية والتنافسية.

ويشمل البرنامج منحًا وتأهيلاً للحصول على عدد من الشهادات العالمية، منها: أيزو 45001 لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية، FSSC 22000 وأيزو 22000 لنظم إدارة سلامة الغذاء. ويستهدف البرنامج الشركات العاملة في منتجات الألبان، النباتات الطبية والعطرية، منتجات الفاكهة والخضار (محضرة، مجمدة، مجففة)، والحلويات، على أن تكون ضمن فئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقل مبيعاتها عن 200 مليون جنيه سنويًا.

ويغطي البرنامج المناطق الصناعية في بني سويف، الفيوم، مدينة السادات، ومدينة السادس من أكتوبر والمناطق المحيطة بها. ويمكن للشركات الراغبة في التقديم التواصل من خلال فروع مركز تحديث الصناعة في المناطق المستهدفة، عبر واتساب (01202861818) أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال الصفحة الرسمية للمركز.

يُذكر أن البرنامج يتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، نيابة عن الحكومة الألمانية، في إطار مشروع "شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، كجزء من المبادرة الخاصة لعمل لائق لانتقال عادل اجتماعيًا.