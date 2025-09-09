قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
اقتصاد

إطلاق برنامج ألماني مصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاعي الأغذية والتصنيع الزراعي

ولاء عبد الكريم

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) – مصر، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة (IMC)، عن فتح باب التقديم لمبادرة جديدة تحت عنوان "تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة"، الموجهة للشركات العاملة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.

 ويأتي البرنامج في إطار دعم استراتيجيات النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الجودة وسلامة الغذاء، وزيادة كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التصديرية، إلى جانب تحسين بيئة العمل وظروف السلامة والصحة المهنية. وستحصل الشركات المشاركة على خدمات دعم فني ممولة بالكامل، مصممة خصيصًا لتأهيلها للاعتماد الدولي ورفع كفاءتها الإنتاجية والتنافسية.

ويشمل البرنامج منحًا وتأهيلاً للحصول على عدد من الشهادات العالمية، منها: أيزو 45001 لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية، FSSC 22000 وأيزو 22000 لنظم إدارة سلامة الغذاء. ويستهدف البرنامج الشركات العاملة في منتجات الألبان، النباتات الطبية والعطرية، منتجات الفاكهة والخضار (محضرة، مجمدة، مجففة)، والحلويات، على أن تكون ضمن فئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقل مبيعاتها عن 200 مليون جنيه سنويًا.

ويغطي البرنامج المناطق الصناعية في بني سويف، الفيوم، مدينة السادات، ومدينة السادس من أكتوبر والمناطق المحيطة بها. ويمكن للشركات الراغبة في التقديم التواصل من خلال فروع مركز تحديث الصناعة في المناطق المستهدفة، عبر واتساب (01202861818) أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال الصفحة الرسمية للمركز.

يُذكر أن البرنامج يتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، نيابة عن الحكومة الألمانية، في إطار مشروع "شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، كجزء من المبادرة الخاصة لعمل لائق لانتقال عادل اجتماعيًا.

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

ورشة مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن فتح باب التقديم في "الورشة" حتى 1 أكتوبر

شريف رمزي

شريف رمزي ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى

محمد رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة للجمهور: استعدوا عشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

