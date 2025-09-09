قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء: سفينة على الأرجح وراء قطع كابلات البحر الأحمر وانقطاع الإنترنت
ضابط إسرائيلي ينهى حياته في يوم زفافه والعثور على جثته بمنزله
الهلال الأحمر يدفع بـ2800 طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة
وكيل معهد المحاصيل الحقلية: الفلاح هو العمود الفقري للزراعة والأمن الغذائي
تسجيل 6 حالات وفاة بقطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية
أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الأسهم الآسيوية تتباين.. و"نيكي" الياباني يلامس مستوى قياسيا بعد استقالة إيشيبا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية في تداولات اليوم /الثلاثاء/، حيث قفز مؤشر "نيكي" الياباني إلى مستوى قياسي مدفوعا باستقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، بينما جاءت الأسواق الأخرى بين صعود وتراجع.
وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى قياسي عند 44,185.7 نقطة، بينما استقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا دون تغيير ملحوظ.
وفي هونج كونج، صعد مؤشر هانج سنج بما يصل إلى 1.5% في التعاملات المبكرة بدعم من مكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا، قبل أن يقلص مكاسبه إلى ارتفاع نسبته 0.8% وقت كتابة التقرير.
أما في كوريا الجنوبية، فقد أضاف مؤشر كوسبي 1.1%، مدعوما بصعود أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، حيث ارتفعت سامسونج إلكترونيكس بنسبة 1.2%، بينما قفزت أسهم إس كيه هاينكس بنسبة 3.2%.
في المقابل، سجلت الأسواق الصينية تراجعا، إذ انخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.3%، فيما هبط مؤشر شنجهاي شنتشن CSI 300 بنسبة 0.4%.
وفي أستراليا، ضغط القطاع المالي على أداء السوق، ليتراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.7%، بعد إعلان مجموعة ANZ خططا لخفض 3,500 وظيفة وتحمل رسوم إعادة هيكلة بقيمة 560 مليون دولار أسترالي.
أما في الهند، فقد افتتح مؤشر نيفتي 50 تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.3%. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.3%.
وجاءت القفزة التاريخية لمؤشر نيكي عقب استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بعد خسائر انتخابية داخلية وصراعات حزبية متصاعدة، ما أثار توقعات بتوجه الحكومة المقبلة نحو سياسات مالية ونقدية أكثر توسعا.
كما ساهمت بيانات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي في تعزيز المعنويات، إذ أظهرت مراجعة نمو الاقتصاد بمعدل سنوي 2.2% في الربع الثاني، مقارنة بتقدير سابق عند 1.0%، مدعوما بالاستهلاك الخاص ومخزونات الشركات.
وعلى الصعيد الدولي، عززت أنباء اتفاق أمريكي-ياباني لخفض التعريفات الجمركية على صادرات السيارات بحلول منتصف سبتمبر التوقعات بدعم إضافي للاقتصاد الياباني.
كما دعم صعود "وول ستريت"، مع إغلاق مؤشر ناسداك عند مستوى قياسي جديد يوم الاثنين، إقبال المستثمرين على المخاطرة، خاصة في أسواق هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

وزير الري يشارك في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ بالبحرين

وزير الري يشارك في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ بالبحرين

وصلت لـ19.. تعرف على اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

وصلت لـ19.. تعرف على اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

