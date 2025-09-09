الأسهم الآسيوية تتباين.. و"نيكي" الياباني يلامس مستوى قياسيا بعد استقالة إيشيبا

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية في تداولات اليوم /الثلاثاء/، حيث قفز مؤشر "نيكي" الياباني إلى مستوى قياسي مدفوعا باستقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، بينما جاءت الأسواق الأخرى بين صعود وتراجع.

وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى قياسي عند 44,185.7 نقطة، بينما استقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا دون تغيير ملحوظ.

وفي هونج كونج، صعد مؤشر هانج سنج بما يصل إلى 1.5% في التعاملات المبكرة بدعم من مكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا، قبل أن يقلص مكاسبه إلى ارتفاع نسبته 0.8% وقت كتابة التقرير.

أما في كوريا الجنوبية، فقد أضاف مؤشر كوسبي 1.1%، مدعوما بصعود أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، حيث ارتفعت سامسونج إلكترونيكس بنسبة 1.2%، بينما قفزت أسهم إس كيه هاينكس بنسبة 3.2%.

في المقابل، سجلت الأسواق الصينية تراجعا، إذ انخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.3%، فيما هبط مؤشر شنجهاي شنتشن CSI 300 بنسبة 0.4%.

وفي أستراليا، ضغط القطاع المالي على أداء السوق، ليتراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.7%، بعد إعلان مجموعة ANZ خططا لخفض 3,500 وظيفة وتحمل رسوم إعادة هيكلة بقيمة 560 مليون دولار أسترالي.

أما في الهند، فقد افتتح مؤشر نيفتي 50 تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.3%. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.3%.

وجاءت القفزة التاريخية لمؤشر نيكي عقب استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بعد خسائر انتخابية داخلية وصراعات حزبية متصاعدة، ما أثار توقعات بتوجه الحكومة المقبلة نحو سياسات مالية ونقدية أكثر توسعا.

كما ساهمت بيانات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي في تعزيز المعنويات، إذ أظهرت مراجعة نمو الاقتصاد بمعدل سنوي 2.2% في الربع الثاني، مقارنة بتقدير سابق عند 1.0%، مدعوما بالاستهلاك الخاص ومخزونات الشركات.

وعلى الصعيد الدولي، عززت أنباء اتفاق أمريكي-ياباني لخفض التعريفات الجمركية على صادرات السيارات بحلول منتصف سبتمبر التوقعات بدعم إضافي للاقتصاد الياباني.

كما دعم صعود "وول ستريت"، مع إغلاق مؤشر ناسداك عند مستوى قياسي جديد يوم الاثنين، إقبال المستثمرين على المخاطرة، خاصة في أسواق هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.