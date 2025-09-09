قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: الرئيس السيسي في قمة البريكس جدد دعم مصر الثابت لحق الشعب الفلسطيني

محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ
محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا،  أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة البريكس جاءت لتجدد التأكيد على أن مصر لا تفوت أي محفل دولي إلا وتضع الحق الفلسطيني في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن الرئيس السيسي حرص مرة أخرى على الدعوة الصريحة لدعم الشعب الفلسطيني في حقه المشروع لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى إن الرئيس السيسي قدم رؤية متكاملة للتعامل مع الأوضاع الدولية الراهنة، حيث فضح ازدواجية المعايير التي تسيطر على المجتمع الدولي، وكشف كيف تحولت القوانين الدولية إلى مجرد نصوص معطلة بسبب سياسات الهيمنة والفيتو، مؤكدًا أن الرئيس أعاد التذكير بأن فلسطين تبقى بوصلة مصر الثابتة مهما تغيرت الظروف والأزمات العالمية، لافتًا إلى أن القمة تناولت مناقشة الكثير من المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلا عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لم يكتف بطرح القضية الفلسطينية، بل قدّم أيضًا خمس ركائز واضحة للتكامل مع دول البريكس، تشمل تعزيز التشاور والتعاون الاقتصادي والمالي، وتوظيف الميزات النسبية في قطاعات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، وتوسيع استخدام العملات المحلية، ودعم الدول النامية في مواجهة الديون، ومواجهة تداعيات تغير المناخ. مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تعكس حرص مصر على أن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي في كل مناسبة دولية يثبت أن مصر صوت الحكمة والعدالة، وفي نفس الوقت صوت القوة عند الحاجة، داعيًا جموع الشعب المصري للاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية، باعتبارها المدافع الأول عن ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، وضمانة بقاء القضية الفلسطينية حية في وجدان العالم.

محمد البدري لجنة الصحة مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية

