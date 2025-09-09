برلماني: الرئيس السيسي في قمة البريكس جدد دعم مصر الثابت لحق الشعب الفلسطيني

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة البريكس جاءت لتجدد التأكيد على أن مصر لا تفوت أي محفل دولي إلا وتضع الحق الفلسطيني في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن الرئيس السيسي حرص مرة أخرى على الدعوة الصريحة لدعم الشعب الفلسطيني في حقه المشروع لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى إن الرئيس السيسي قدم رؤية متكاملة للتعامل مع الأوضاع الدولية الراهنة، حيث فضح ازدواجية المعايير التي تسيطر على المجتمع الدولي، وكشف كيف تحولت القوانين الدولية إلى مجرد نصوص معطلة بسبب سياسات الهيمنة والفيتو، مؤكدًا أن الرئيس أعاد التذكير بأن فلسطين تبقى بوصلة مصر الثابتة مهما تغيرت الظروف والأزمات العالمية، لافتًا إلى أن القمة تناولت مناقشة الكثير من المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلا عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لم يكتف بطرح القضية الفلسطينية، بل قدّم أيضًا خمس ركائز واضحة للتكامل مع دول البريكس، تشمل تعزيز التشاور والتعاون الاقتصادي والمالي، وتوظيف الميزات النسبية في قطاعات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، وتوسيع استخدام العملات المحلية، ودعم الدول النامية في مواجهة الديون، ومواجهة تداعيات تغير المناخ. مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تعكس حرص مصر على أن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي في كل مناسبة دولية يثبت أن مصر صوت الحكمة والعدالة، وفي نفس الوقت صوت القوة عند الحاجة، داعيًا جموع الشعب المصري للاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية، باعتبارها المدافع الأول عن ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، وضمانة بقاء القضية الفلسطينية حية في وجدان العالم.