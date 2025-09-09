هاري كين يحذر زملائه من أجواء مواجهة صربيا في تصفيات المونديال

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب "راجكو ميتيتش" في العاصمة بلجراد، حيث يحل منتخب إنجلترا ضيفًا ثقيلًا على نظيره الصربي في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، في مواجهة ينتظر أن تكون من أصعب اختبارات "الأسود الثلاثة" تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

تحذيرات هاري كين

وتحدث قائد المنتخب الإنجليزي وهدافه التاريخي هاري كين لصحيفة "غارديان" عن طبيعة اللقاء، مؤكدًا أن الأجواء في معقل النجم الأحمر الصربي تختلف كثيرًا عن المباريات المعتادة.

وقال: "المسافة من غرفة الملابس إلى الملعب قصيرة، لكنها تبدو وكأنها ميل طويل، مع الكثير من الضوضاء والهتافات العدائية".

وأضاف: "هذا النوع من المباريات يمنحنا خبرات مضاعفة ويقوي من ترابطنا كفريق جديد نسبياً".

كما شدد مهاجم بايرن ميونيخ على أن مواجهة صربيا ستختلف عن اللقاءات السابقة أمام منتخبات ضعيفة دفاعيًا، قائلاً: "قد نُضطر للتكاتف والدفاع ككتلة واحدة، وفي النهاية إيجاد طريقة للفوز.. هذه المباريات هي ما تصنع شخصية الفريق".

دعم من توخيل وانتقادات متزايدة

المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، توماس توخيل، أبدى ثقته الكاملة في قدرات هاري كين على قيادة الخط الأمامي حتى نهائيات كأس العالم المقبلة، مؤكدًا أن المهاجم المخضرم يظل الورقة الرابحة في المباريات الكبيرة.

وفي المقابل، يواجه توخيل انتقادات من جماهير وإعلام إنجلترا بسبب الأداء غير المقنع رغم النتائج الإيجابية، حيث يرى البعض أن المنتخب لم يظهر بالصورة المتوقعة أمام المنافسين الأقل قوة.

أجواء مشحونة في المدرجات

الملعب الذي يتسع لـ51 ألف متفرج لن يكون مكتمل العدد بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمان صربيا من 15% من الطاقة الاستيعابية بسبب هتافات عنصرية ضد منتخب أندورا في يونيو الماضي، ومع ذلك يُتوقع أن يكون الحضور الجماهيري كبيرًا وصاخبًا.

موقف المجموعة

يدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء متصدرًا المجموعة الـ11 بالعلامة الكاملة، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مباريات، في حين يسعى المنتخب الصربي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تضييق الخناق على كتيبة "الأسود الثلاثة".