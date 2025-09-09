قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين يحذر زملائه من أجواء مواجهة صربيا في تصفيات المونديال

هاري كين
هاري كين
إسلام مقلد

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب "راجكو ميتيتش" في العاصمة بلجراد، حيث يحل منتخب إنجلترا ضيفًا ثقيلًا على نظيره الصربي في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، في مواجهة ينتظر أن تكون من أصعب اختبارات "الأسود الثلاثة" تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

تحذيرات هاري كين

وتحدث قائد المنتخب الإنجليزي وهدافه التاريخي هاري كين لصحيفة "غارديان" عن طبيعة اللقاء، مؤكدًا أن الأجواء في معقل النجم الأحمر الصربي تختلف كثيرًا عن المباريات المعتادة.

وقال: "المسافة من غرفة الملابس إلى الملعب قصيرة، لكنها تبدو وكأنها ميل طويل، مع الكثير من الضوضاء والهتافات العدائية".

وأضاف: "هذا النوع من المباريات يمنحنا خبرات مضاعفة ويقوي من ترابطنا كفريق جديد نسبياً".

كما شدد مهاجم بايرن ميونيخ على أن مواجهة صربيا ستختلف عن اللقاءات السابقة أمام منتخبات ضعيفة دفاعيًا، قائلاً: "قد نُضطر للتكاتف والدفاع ككتلة واحدة، وفي النهاية إيجاد طريقة للفوز.. هذه المباريات هي ما تصنع شخصية الفريق".

دعم من توخيل وانتقادات متزايدة

المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، توماس توخيل، أبدى ثقته الكاملة في قدرات هاري كين على قيادة الخط الأمامي حتى نهائيات كأس العالم المقبلة، مؤكدًا أن المهاجم المخضرم يظل الورقة الرابحة في المباريات الكبيرة.

وفي المقابل، يواجه توخيل انتقادات من جماهير وإعلام إنجلترا بسبب الأداء غير المقنع رغم النتائج الإيجابية، حيث يرى البعض أن المنتخب لم يظهر بالصورة المتوقعة أمام المنافسين الأقل قوة.

أجواء مشحونة في المدرجات

الملعب الذي يتسع لـ51 ألف متفرج لن يكون مكتمل العدد بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمان صربيا من 15% من الطاقة الاستيعابية بسبب هتافات عنصرية ضد منتخب أندورا في يونيو الماضي، ومع ذلك يُتوقع أن يكون الحضور الجماهيري كبيرًا وصاخبًا.

موقف المجموعة

يدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء متصدرًا المجموعة الـ11 بالعلامة الكاملة، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مباريات، في حين يسعى المنتخب الصربي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تضييق الخناق على كتيبة "الأسود الثلاثة".

بلجراد منتخب إنجلترا كأس العالم 2026 كأس العالم المنتخب الإنجليزي هاري كين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد