تفتيت بقعة سولار بمجرى نهر النيل بأسوان.. شاهد

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجهود التى قام بها المختصين لتفتيت بقعة سولار ، والتى تم حصرها فى مساحة ( 2500 متر ) حيث تم تسربها لمجرى نهر النيل أمام قرية أبو الريش بمركز أسوان .

وأكد المحافظ على أنه فور الإخطار بوجود بقعة السولار توجه المختصين بشرطة المسطحات وجهاز شئون البيئة وحماية النيل إلى موقع الإخطار حيث تم غلق محطة مياه الشيخ على .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه تم على الفور التعامل مع البقعة بالأساليب المتطورة المتبعة ، وهو ما ساهم فى تفتيتها بشكل كامل ، وجارى حالياً إجراء التحاليل للمياه لإعادة تشغيل المحطة ، وإنتظام تدفق المياه بها بالشكل المطلوب .

ولفت المحافظ إلى أنه فى نفس الوقت تقوم جهات التحقيق بالتعرف على المتسبب فى تسريب بقعة السولار لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .

بقعة سولار

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الإحتفال بعيد الفلاح الـ 73 ليس مجرد مناسبة عادية ، بل هو تجديد لعهد الوفاء وتقدير لعطاء أبناء الوطن من الفلاحين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج ، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمته فى الإحتفال الذى نظمته مديرية الزراعة بمكتبة مصر العامة ، بحضور المهندس رومانى مساك مدير المديرية ، والدكتور يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى، والمهندس عمر سيف النصر وكيل وزارة الرى ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجامعية والنقابية والمجتمعية والعمالية ، وممثلى مزارعى "زهرة الجنوب".

وقد قدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهانى والتحيات إلى الفلاحين والمزارعين لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للأمن الغذائى وحجر الزاوية في بناء الإقتصاد الوطنى ، وأن الفلاح المصري بعرقه وإخلاصه كان ولا يزال عماد النهضة الزراعية والتنموية .