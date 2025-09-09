قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفتيت بقعة سولار بمجرى نهر النيل بأسوان.. شاهد

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجهود التى قام بها المختصين لتفتيت بقعة سولار ، والتى تم حصرها فى مساحة ( 2500 متر ) حيث تم تسربها لمجرى نهر النيل أمام قرية أبو الريش بمركز أسوان .

وأكد المحافظ على أنه فور الإخطار بوجود بقعة السولار توجه المختصين بشرطة المسطحات وجهاز شئون البيئة وحماية النيل إلى موقع الإخطار حيث تم غلق محطة مياه الشيخ على .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه تم على الفور التعامل مع البقعة بالأساليب المتطورة المتبعة ، وهو ما ساهم فى تفتيتها بشكل كامل ، وجارى حالياً إجراء التحاليل للمياه لإعادة تشغيل المحطة ، وإنتظام تدفق المياه بها بالشكل المطلوب .

ولفت المحافظ إلى أنه فى نفس الوقت تقوم جهات التحقيق بالتعرف على المتسبب فى تسريب بقعة السولار لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .

بقعة سولار

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الإحتفال بعيد الفلاح الـ 73 ليس مجرد مناسبة عادية ، بل هو تجديد لعهد الوفاء وتقدير لعطاء أبناء الوطن من الفلاحين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج ، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمته فى الإحتفال الذى نظمته مديرية الزراعة بمكتبة مصر العامة ، بحضور المهندس رومانى مساك مدير المديرية ، والدكتور يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى، والمهندس عمر سيف النصر وكيل وزارة الرى ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجامعية والنقابية والمجتمعية والعمالية ، وممثلى مزارعى "زهرة الجنوب".

وقد قدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهانى والتحيات إلى الفلاحين والمزارعين لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للأمن الغذائى وحجر الزاوية في بناء الإقتصاد الوطنى ، وأن الفلاح المصري بعرقه وإخلاصه كان ولا يزال عماد النهضة الزراعية والتنموية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

الدكتور عادل زيدان

برلماني: كلمة الرئيس بقمة البريكس أكدت التمسك المصري بالدفاع عن القضية الفلسطينية

مجلس النواب

واقعة تسمم المنيا تصل البرلمان.. وعقوبات رادعة تنتظر صاحب المطعم

حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

حسين خضير: مراسي البحر الأحمر مشروع استراتيجي يدعم التنمية السياحية والاقتصادية

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد