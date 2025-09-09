قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
مرصد الأزهر يحذر من خطورة عمليات بوكو حرام بعد الهجوم الدموى في نيجيريا
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري  استقرارا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، مع تسجيل تراجع محدود في بعض البنوك، وسط فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وجاءت الأسعار في عدد من البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: شراء 47.95 جنيه – بيع 48.05 جنيه

بنك مصر: شراء 47.95 جنيه – بيع 48.05 جنيه

بنك القاهرة: شراء 48.20 جنيه – بيع 48.30 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 47.96 جنيه – بيع 48.06 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 47.95 جنيه – بيع 48.05 جنيه

بنك التنمية الصناعية: شراء 47.90 جنيه – بيع 48.00 جنيه

بنك التعمير والإسكان (HDB): شراء 47.90 جنيه – بيع 48.00 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 48.25 جنيه – بيع 48.35 جنيه

كريدي أجريكول:

شراء 48.20 جنيه – بيع 48.30 جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB):

شراء 48.20 جنيه – بيع 48.30 جنيه


أما السعر الرسمي في البنك المركزي المصري فقد سجل:

شراء 48.15 جنيه – بيع 48.29 جنيه

رجل في السبعين من عمره يحصل على مليون دولار سنويا دون أن يعمل


ويُعد مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى في أسعار الشراء والبيع عند 48.25 و48.35 جنيه على التوالي، بينما جاء بنك التنمية الصناعية وبنك التعمير والإسكان في أدنى مستوى بسعر شراء 47.90 جنيه وبيع 48.00 جنيها.

ويعكس هذا الاستقرار النسبي حالة التوازن بين العرض والطلب على الدولار في السوق المصرية، مع ترقب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية أو قرارات مالية قد تؤثر على حركة أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار
توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
محافظ الشرقية
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
