تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، مع تسجيل تراجع محدود في بعض البنوك، وسط فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

وجاءت الأسعار في عدد من البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: شراء 47.95 جنيه – بيع 48.05 جنيه

بنك مصر: شراء 47.95 جنيه – بيع 48.05 جنيه

بنك القاهرة: شراء 48.20 جنيه – بيع 48.30 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 47.96 جنيه – بيع 48.06 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 47.95 جنيه – بيع 48.05 جنيه

بنك التنمية الصناعية: شراء 47.90 جنيه – بيع 48.00 جنيه

بنك التعمير والإسكان (HDB): شراء 47.90 جنيه – بيع 48.00 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 48.25 جنيه – بيع 48.35 جنيه

كريدي أجريكول:

شراء 48.20 جنيه – بيع 48.30 جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB):

شراء 48.20 جنيه – بيع 48.30 جنيه



أما السعر الرسمي في البنك المركزي المصري فقد سجل:

شراء 48.15 جنيه – بيع 48.29 جنيه



ويُعد مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى في أسعار الشراء والبيع عند 48.25 و48.35 جنيه على التوالي، بينما جاء بنك التنمية الصناعية وبنك التعمير والإسكان في أدنى مستوى بسعر شراء 47.90 جنيه وبيع 48.00 جنيها.

ويعكس هذا الاستقرار النسبي حالة التوازن بين العرض والطلب على الدولار في السوق المصرية، مع ترقب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية أو قرارات مالية قد تؤثر على حركة أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.