قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا.. العثور على رؤوس خنازير أمام عدة مساجد في باريس وضواحيها

مسجد باريس
مسجد باريس
القسم الخارجي

شهدت العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، اليوم الثلاثاء، حادثة صادمة أثارت موجة من الاستنكار، بعد العثور على ما لا يقل عن تسعة رؤوس خنازير موضوعة أمام عدد من المساجد، وفق تقارير نشرتها وسائل إعلام فرنسية.

وأكد لوران نونيز، رئيس شرطة باريس، أن أربعة من هذه الرؤوس وجدت أمام مساجد داخل المدينة، فيما عثر على خمسة أخرى في الضواحي القريبة، مشيرًا إلى أن السلطات "لا تستبعد إمكانية العثور على مزيد منها".

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس، أن معظم الرؤوس وضعت مباشرة أمام المساجد، بينما عثر على أحدها داخل حقيبة سفر، وهو ما زاد من وطأة الحادثة وصداها الإعلامي.

إدانة رسمية واسعة

بدوره، سارع وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، إلى التنديد بما وصفه بـ"الأعمال المشينة وغير المقبولة إطلاقًا"، مؤكدًا: "أريد أن يتمكن مواطنونا المسلمون من ممارسة شعائرهم الدينية في سلام"، في محاولة لطمأنة الجالية الإسلامية الأكبر في الاتحاد الأوروبي.

من جهته، ندد شمس الدين حافظ، مدير مسجد باريس الكبير، بهذه الحوادث واصفًا إياها بأنها "أعمال إسلاموفوبية تشكل مرحلة جديدة ومحزنة في تصاعد الكراهية ضد المسلمين". ودعا في تصريحاته إلى "وعي جماعي وتضامن وطني لمواجهة هذا المسار الخطير".

سياق متوتر

تأتي هذه الحوادث في وقت حساس تشهده فرنسا، التي تعد موطنًا لأكبر جالية مسلمة في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل والولايات المتحدة. 

ووفق وكالة الحقوق الأساسية الأوروبية، فقد شهدت دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا في أعمال "الكراهية ضد المسلمين" و"معاداة السامية" منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

وتشير المعطيات إلى أن النزاعات في الشرق الأوسط، وتحديدًا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، قد انعكست بحدة على المجتمعات الأوروبية، حيث تصاعدت التوترات والهجمات ذات الطابع الديني والعنصري، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن التماسك الاجتماعي داخل فرنسا وأوروبا عمومًا.

وأعلنت الشرطة الفرنسية فتح تحقيق موسع في هذه الحوادث لتحديد هوية المسؤولين عنها ودوافعهم، مع تأكيد السلطات أن جميع الفرضيات مطروحة، بما في ذلك الدوافع العنصرية والإرهابية.

ويؤكد مراقبون أن هذه الأعمال الاستفزازية ليست مجرد حوادث معزولة، بل تمثل مؤشرًا خطيرًا على تصاعد موجات التطرف والكراهية في المجتمع الفرنسي، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الدولة لضمان أمن واستقرار مكونات المجتمع كافة.

باريس فرنسا رؤوس خنازير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

عسر الهضم

عشبة مهملة تعالج مشاكل الهضم ونزلات البرد

عمرو اديب

تطيل العمر.. سلاح عمرو أديب لمحاربة الشيخوخة

الكزبرة

كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص .. اكتشف فوائد الكزبرة

بالصور

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد