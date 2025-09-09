اتحاد الطائرة يكشف شعار بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

كشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، عن الشعار الرسمي لبطولة إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وجسّد الشعار القارة الإفريقية ألوان العلم المصري (الأحمر والأبيض والأسود)، فيما يطوّقها النسر الذهبي رمزًا للقوة والريادة.

وتواصل اللجنة المنظمة اجتماعاتها المكثفة بهدف إخراج نسخة استثنائية من البطولة تعكس الوجه الحضاري لمصر، وتؤكد ثقة الاتحادات القارية والدولية في قدراتها التنظيمية والإدارية، بما يضمن تجربة رياضية ملهمة تليق بالحدث القاري الكبير.

وخلال الأيام الماضية، عقد المهندس ياسر قمر جلسات عمل مع الإعلامية منى عبدالكريم، أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، إلى جانب رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، حيث تم تحديد اختصاصات كل لجنة استعدادًا لاستضافة البطولة.