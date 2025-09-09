قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 725 كيلو أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

زينب الزغبي

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، حملة موسعة على المطاعم والمخازن والمحال العامة بدائرة الإدارة الصحية بدمياط، حيث تم المرور على 35 منشأة غذائية، وتبين أن 27 منشأة منها تدار بدون ترخيص، كما تم رصد 5 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة والتوصية بغلقها إداريًا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 55 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، وضبط كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات غير المطابقة للمواصفات شملت:
300 كيلو بن مطحون مخلوط مع 50 كيلو بسلة محمصة يتم طحنها وبيعها تحت إحدى العلامات التجارية الشهيرة.
125 كيلو شاي بدون بيانات داخل أحد المخازن غير المرخصة.

كما تم إعدام 250 كيلو أغذية متنوعة (فول مجروش – زبدة – حلوى مولد متغيرة الخواص الطبيعية)، بالإضافة إلى سحب 10 عينات للفحص بالمعامل المختصة، وعرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية الصحة بدمياط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية حرصًا على سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

دمياط مواد غذائية فاسده طعام

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
وزير الإسكان
وزير الإسكان
