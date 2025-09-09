خارجية حماة الوطن: الاعتداء على قطر انتهاك صارخ.. وسيادة الدول خط أحمر

أدان الدكتور محمد عبد الحميد الزهار، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية يعكس موقفًا مصريًا واضحًا وصارمًا تجاه ما وصفه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول".

وقال الزهار في بيان له، إن الهجوم الذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية كان يبحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل "سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا يقوض جهود الوساطة ويهدد الأمن الإقليمي برمته".

وأضاف أن ما يميز الموقف المصري هو أنه لم يقتصر على الإدانة، بل ربط الاعتداء بمحاولة إفشال المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، مشددًا على أن إعلان مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر "قيادةً وشعبًا" يحمل دلالات سياسية عميقة، خصوصًا في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الدوحة كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني.

محاسبة المسؤولين عن الاعتداء

وأوضح الزهار أن مطالبة القاهرة بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء تعد دعوة عملية لكسر حالة الإفلات من العقاب التي اعتادت إسرائيل التمتع بها، محذرًا من أن التهاون الدولي مع هذه السابقة قد يشجع تل أبيب على تكرار استهداف دول ذات سيادة بذريعة الحرب مع الفلسطينيين.

وأكد أن مصر تسعى من خلال هذا الموقف إلى ترسيخ دورها كحائط صد استراتيجي في المنطقة، مشيرًا إلى أن "استهداف قطر اليوم قد يفتح الباب لتجاوزات أخطر غدًا، والأمن القومي العربي خط أحمر".

وشدد الزهار في ختام تصريحاته على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة ليس فقط في وقف العدوان، وإنما في محاسبة إسرائيل، معتبرًا أن الموقف المصري الأخير يعكس تحولًا من مجرد الدعوة إلى التهدئة نحو المطالبة بإنهاء سياسة الكيل بمكيالين التي تهدد استقرار النظام الدولي.