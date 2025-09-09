هاني رمزي: نقطة واحدة تفصل منتخب مصر عن تحقيق حلم الوصول لكأس العالم

قال هاني رمزي، نجم منتخب مصر الأسبق، كنا نتمنى أن يتأهل المنتخب الوطني اليوم لكأس العالم، ولكن بعد التعادل أمام بوركينا فاسو، نحتاج إلى نقطة واحدة فقط للوصول لكأس العالم.

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن منتخب مصر سيواجه جيبوتي في اللقاء القادم، مؤكدا ان منتخب مصر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية والوصول لكأس العالم.

وتابع نجم منتخب مصر الأسبق، أنه يجب أن ندعم حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، خاصة بعد إقتراب حلم الوصول لكأس العالم، ولكن أتمنى أن يتحسن الأداء واللعب بشراسة هجومية.