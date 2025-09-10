فيها حاجة حلوة.. المكتبة المتنقلة تضيء قرية العضايمة بإسنا بالثقافة والمعرفة

وصلت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بالأقصر إلى قرية العضايمة بمركز إسنا على بعد نحو 50 كيلو مترًا من مدينة الأقصر وذلك في إطار التعاون والشراكة مع مركز دندرة الثقافي بهدف نشر الثقافة وتحقيق العدالة المعرفية بين أبناء القرى والنجوع

وقدمت المكتبة المتنقلة خدمات متنوعة للأطفال والشباب والسيدات شملت إتاحة الكتب والأنشطة التفاعلية والفعاليات الثقافية بما يسهم في تنمية الوعي وتعزيز دور القراءة في بناء جيل جديد أكثر وعيًا ومعرفة

وأكدت إدارة المكتبة المتنقلة استمرارها في تلبية احتياجات القرى والمناطق النائية والتحرك في أي وقت يطلب منها دعمًا للعدالة الثقافية التي ترسخ مكانة الأقصر كمنارة للعلم والمعرفة