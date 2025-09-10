قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سلطة بالرمان فى دقائق بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة بالرمان
طريقة عمل سلطة بالرمان
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل سلطة بالرمان اللذيذة والمنعشة، وهي من السلطات السهلة وسريعة التحضير، وتناسب الأطباق الرئيسية خصوصًا المشاوي أو الأكلات الشرقية، للشيف فيفي عثمان.

المكونات لطريقة عمل سلطة الرمان

  • 1 كوب حب رمان
  • 1 حبة خيار مقطعة مكعبات صغيرة
  • 1 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
  • 1/4 كوب بقدونس مفروم ناعم
  • 1/4 كوب نعناع طازج مفروم اختياري
  • 1/4 كوب بصل أحمر مفروم اختياري
  • 1 ملعقة كبيرة دبس رمان
  • 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • رشة ملح
  • رشة فلفل أسود

طريقة عمل السلطة بالرمان

طريقة عمل سلطة بالرمان
  • في وعاء كبير، اخلطي الرمان مع الخيار، الطماطم، البقدونس، والنعناع والبصل إن رغبتِ.
  • في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون، دبس الرمان، زيت الزيتون، الملح، والفلفل الأسود.
  • اسكبي الصلصة فوق مزيج السلطة، وقلّبي برفق حتى تتجانس المكونات.
  • زيني الوجه ببعض حبات الرمان الإضافية وقدّميها مباشرة.

ملاحظات

طريقة عمل سلطة بالرمان
  • يمكن إضافة جرجير أو خس إذا رغبتِ في سلطة أكثر امتلاء.
  • لو تحبين نكهة حلوة أكثر، يمكن إضافة ملعقة صغيرة عسل مع دبس الرمان.
  • تقدم باردة، ويفضل تحضيرها قبل التقديم مباشرة للحفاظ على المكونات طازجة.
المكونات لطريقة عمل سلطة الرمان سلطة طريقة عمل سلطة طريقة عمل سلطة الرمان طريقة عمل سلطة بالرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

مياة الشرب بالشرقية

ندوه توعوية لأئمة وخطباء مدينة ههيا عن أهمية ترشيد استهلاك المياه

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف تحقق معدلات مرتفعة في الاستجابة للشكاوي الواردة اليها

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع خطط واستعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد

بالصور

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد