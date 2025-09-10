طريقة عمل سلطة بالرمان فى دقائق بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة بالرمان اللذيذة والمنعشة، وهي من السلطات السهلة وسريعة التحضير، وتناسب الأطباق الرئيسية خصوصًا المشاوي أو الأكلات الشرقية، للشيف فيفي عثمان.
المكونات لطريقة عمل سلطة الرمان
- 1 كوب حب رمان
- 1 حبة خيار مقطعة مكعبات صغيرة
- 1 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
- 1/4 كوب بقدونس مفروم ناعم
- 1/4 كوب نعناع طازج مفروم اختياري
- 1/4 كوب بصل أحمر مفروم اختياري
- 1 ملعقة كبيرة دبس رمان
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- رشة ملح
- رشة فلفل أسود
طريقة عمل السلطة بالرمان
- في وعاء كبير، اخلطي الرمان مع الخيار، الطماطم، البقدونس، والنعناع والبصل إن رغبتِ.
- في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون، دبس الرمان، زيت الزيتون، الملح، والفلفل الأسود.
- اسكبي الصلصة فوق مزيج السلطة، وقلّبي برفق حتى تتجانس المكونات.
- زيني الوجه ببعض حبات الرمان الإضافية وقدّميها مباشرة.
ملاحظات
- يمكن إضافة جرجير أو خس إذا رغبتِ في سلطة أكثر امتلاء.
- لو تحبين نكهة حلوة أكثر، يمكن إضافة ملعقة صغيرة عسل مع دبس الرمان.
- تقدم باردة، ويفضل تحضيرها قبل التقديم مباشرة للحفاظ على المكونات طازجة.