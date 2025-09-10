وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق مع الوكالة الدولية لا يشمل تفتيش المواقع النووية

أعلن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني ، أن الاتفاق الجديد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتضمن السماح بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

غموض حول تفاصيل الاتفاق

لم يقدم الوزير مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق أو البنود التي تم التوصل إليها، ما يثير تساؤلات دولية حول مدى شفافية البرنامج النووي الإيراني في المرحلة المقبلة.

مخاوف دولية من غياب الرقابة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والغرب توترًا متزايدًا بشأن البرنامج النووي، وسط دعوات دولية متكررة لضمان رقابة شاملة وشفافة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.