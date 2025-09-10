وزير الخارجية الإيراني يشيد بدور مصر في تسهيل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أ ش أ

أشاد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، بدور الحكومة المصرية في تسهيل مسار الدبلوماسية في تحقيق التعاون بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال عراقجي، في منشور بثته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء الليلة "إن إطار التعاون بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية – الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتجنّب الإجراءات غير القانونية والاستفزازية، وبالاستجابة المتبادلة لحسن نوايا إيران – قد أصبح ممكناً بفضل دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومساعي معالي وزير الخارجية المصري".



وأعرب الوزير عن بالغ شكر وتقدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة جمهورية مصر العربية، لدورها البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية.



وأكد أن الشعب الإيراني صديق لجميع الدول التي تُفضّل طريق السلام على دروب الصراع والتوتر.



كان وزير الخارجية الإيراني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قد وقعا مساء أمس الثلاثاء، اتفاق استئناف التعاون بين الجانبين بالقاهرة بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي.

