مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟



أعلنت السفارة السورية لدى موسكو أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيترأس وفد بلاده إلى القمة العربية الروسية التي ستعقد في موسكو يوم 15 أكتوبر.

ومن المقرر عقد القمة الروسية-العربية الأولى في 15 أكتوبر المقبل.

كما دعا الرئيس الروسي جميع قادة دول جامعة الدول العربية إلى حضور القمة الروسية-العربية الأولى.

وصرح بوتين، بمناسبة انطلاق القمة الـ34 لجامعة الدول العربية، وفقاً للبرقية التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: "نعتزم مواصلة تطوير الحوار البناء مع جامعة الدول العربية، وكذلك العلاقات الودية مع جميع أعضائها. وفي هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة دول جامعتكم، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى المشاركة في القمة الروسية-العربية الأولى، التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر".

وشدد الرئيس الروسي أن القمة الروسية-العربية في أكتوبر ستسهم في زيادة تعزيز التعاون متعدد الأوجه، ذي المنفعة المتبادلة للدول، وستساعد في ضمان السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

