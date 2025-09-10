الين الياباني يتخلى عن ذروته بفعل جني الأرباح وترقب قرارات الفائدة

تراجع الين الياباني خلال التعاملات الآسيوية، اليوم /الأربعاء/، أمام سلة من العملات، متخليا عن أعلى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل الدولار، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح، إلى جانب ترقب قرارات المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة.



وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.15% ليسجل 147.58 ين، بعد أن لامس أدنى مستوى عند 147.24 ين خلال الجلسة.



وكان الين قد أغلق تعاملات، أمس /الثلاثاء/، مرتفعا 0.1% مقابل الدولار، عند ذروة أربعة أسابيع بلغت 146.31 ين، بدعم آمال رفع الفائدة اليابانية.



وأفادت تقارير، بأن بنك اليابان يرى فرصة لتطبيع السياسة النقدية هذا العام رغم التطورات السياسية الداخلية، ما عزز رهانات رفع الفائدة.



وارتفعت احتمالات زيادة ربع نقطة في اجتماع سبتمبر من 30% إلى 35%، فيما يتوقع المتداولون وصول الفائدة اليابانية إلى 0.75% بنهاية العام، ما يعني احتمال رفع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس.



ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم والبطالة والأجور في اليابان، إلى جانب تصريحات مسؤولي بنك اليابان، لإعادة تسعير التوقعات بشأن مسار الفائدة.



وفيما يخص العملة الأمريكية، واصل مؤشر الدولار ارتفاعه بنسبة 0.2%، مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع عودة التعافي من أدنى مستوى في سبعة أسابيع.



ويأتي هذا الصعود ترقبا لبيانات التضخم الأمريكية، حيث تصدر اليوم بيانات أسعار المنتجين، تعقبها بيانات أسعار المستهلك يوم /الخميس/، والتي ستحدد ملامح قرارات الفيدرالي المقبلة بشأن الفائدة.

