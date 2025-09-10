قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
وزيرة التنمية المحلية: التحول الرقمي أولوية لتحسين الخدمات وتقليل الوقت والجهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الين الياباني يتخلى عن ذروته بفعل جني الأرباح وترقب قرارات الفائدة

الين الياباني يتخلى عن ذروته بفعل جني الأرباح وترقب قرارات الفائدة
الين الياباني يتخلى عن ذروته بفعل جني الأرباح وترقب قرارات الفائدة

تراجع الين الياباني خلال التعاملات الآسيوية، اليوم /الأربعاء/، أمام سلة من العملات، متخليا عن أعلى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل الدولار، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح، إلى جانب ترقب قرارات المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة.


وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.15% ليسجل 147.58 ين، بعد أن لامس أدنى مستوى عند 147.24 ين خلال الجلسة.


وكان الين قد أغلق تعاملات، أمس /الثلاثاء/، مرتفعا 0.1% مقابل الدولار، عند ذروة أربعة أسابيع بلغت 146.31 ين، بدعم آمال رفع الفائدة اليابانية.


وأفادت تقارير، بأن بنك اليابان يرى فرصة لتطبيع السياسة النقدية هذا العام رغم التطورات السياسية الداخلية، ما عزز رهانات رفع الفائدة.


وارتفعت احتمالات زيادة ربع نقطة في اجتماع سبتمبر من 30% إلى 35%، فيما يتوقع المتداولون وصول الفائدة اليابانية إلى 0.75% بنهاية العام، ما يعني احتمال رفع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس.


ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم والبطالة والأجور في اليابان، إلى جانب تصريحات مسؤولي بنك اليابان، لإعادة تسعير التوقعات بشأن مسار الفائدة.


وفيما يخص العملة الأمريكية، واصل مؤشر الدولار ارتفاعه بنسبة 0.2%، مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع عودة التعافي من أدنى مستوى في سبعة أسابيع. 


ويأتي هذا الصعود ترقبا لبيانات التضخم الأمريكية، حيث تصدر اليوم بيانات أسعار المنتجين، تعقبها بيانات أسعار المستهلك يوم /الخميس/، والتي ستحدد ملامح قرارات الفيدرالي المقبلة بشأن الفائدة.
 

الين الياباني التعاملات الآسيوية سلة من العملات جني الأرباح قرارات المركزي الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يشترط المشاركة.. والأهلي يرد بقرار مفاجئ

احمد حسن

ظهير أيسر ومهاجم أجنبي.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

حسين الشحات

أعاد اكتشاف حسين الشحات.. شوبير يشيد بتجربة حلمي طولان في قيادة منتخب مصر الثاني

بالصور

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد