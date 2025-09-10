مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد

اجتمع مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة و الخاصة بشئون زعيم الثغر والتي شملت القرارات التالية



مخاطبة الجهة الإدارية بخصوص الموعد المقترح لعقد الجمعية العمومية الخاص لتوفيق أوضاع النادي وفقاً للتعديلات الواردة بقانون الرياضة بالقانون رقم 171 لسنة 2025 و كذلك قرارات وزير الشباب والرياضة رقم 1112 و 1113 لسنة 2025

مناقشة المستجدات الخاصة بأعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع المرحلة الثانية بفرع نادي الاتحاد السكندري بسموحة ، حيث يُجرى حالياً التشطيبات النهائية لعدد من المنشآت الرياضية ، تمهيداً لافتتاحها خلال شهر أكتوبر 2025، في خطوة تعكس استمرار جهود التطوير والتوسع لخدمة الأعضاء وتلبية طموحات جماهير زعيم الثغر

الموافقة على إعادة تصميم وتطوير البوابة الرئيسية لمقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبى، بما يعكس الهوية التاريخية للنادى ويمنحه واجهة عصرية تليق بمكانة زعيم الثغر وأعضائه وجماهيره

