التحفظ على طن زيت طعام.. ضبط كيان مخالف لتصنيع وتعبئة الزيوت بالمنوفية

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين و التجارة الداخلية بالمنوفية شن حملاتها المكثفة علي المنشآت الغذائية، التي أسفرت عن ضبط كيان لتصنيع وتعبئة الزيوت والتحفظ على كمية مجهولة المصدر غير مطابقة للاشتراطات الصحية .

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق التام مع الوحدات المحلية، وأسفرت عن ضبط طن زيت طعام غير مطابق للمواصفات، وماكينة لتعبئة الزيت، و600 زجاجة معبأة مجهولة المصدر، و2500 زجاجة فارغة، و2000 استيكر.

وتم تحرير محاضر بالوقائع والتحفظ على جميع المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وفى إطار المتابعة المستمرة للمنظومة التموينية، تم المرور علي عدد من المطاحن لمتابعة وإنتاج الدقيق لضمان صرف الحصص المقررة للمخابز بشكل منتظم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث تم تحرير محضر مخالفة نقص وزن واتخاذ الاجراءات القانونية تحقيقاً للصالح العام.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.