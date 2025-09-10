قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث التوسعات المقترحة للحيز العمراني لمدينة الطور
أ ش أ

بحث محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، مع وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وممثل الأمم المتحدة (هابتيات)، والمكتب الاستشاري المكلف بإعداد تحديث المخطط الاستراتيجي وتحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع خطط التنمية المستدامة لهذه المشروعات لمدينة طور سيناء (عاصمة المحافظة) ـ التوسعات المقترحة للحيز العمراني لمدينة طور سيناء؛ لتلبية الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050، ليصبح إجمالي المساحة 8714 فدانًا.

وذكرت محافظة جنوب سيناء، في بيان، اليوم “الأربعاء”، أن ذلك جاء خلال ترؤس المحافظ اجتماعا معهم، اليوم في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لسياسة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إعداد المخططات الاستراتيجية للمحافظات والمدن، بما يضع رؤية شاملة للخطط الاستثمارية تتناسب مع المقومات والإمكانات المتاحة وصولًا إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجّه المحافظ، خلال الاجتماع، بضرورة تكامل المخطط الاستراتيجي مع خريطة التنمية المتكاملة التي سبق عرضها على رئيس الجمهورية، مع ربط العمران بقطاع (الطور/ سانت كاترين) كمركز للتراث العالمي والسياحة الدينية (أولوية أولى) بجانب الأخذ في الاعتبار المشروعات المقترح تنفيذها، وعلى رأسها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لما له من مردود إيجابي على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

كما يشمل المخطط تطوير منطقة حمام موسى نظرًا لقيمتها التاريخية والدينية، واستغلالها في مشروعات سياحة استشفائية مميزة تضيف بعدًا جديدًا للمدينة.

وأفاد البيان، بأنه تم عرض نتائج الدراسات والأبحاث الخاصة بالوضع الراهن للمدينة والتحديات التي تعوق عجلة التنمية وسبل التغلب عليها، إلى جانب مناقشة المشروعات المقترحة وأولويات التنفيذ، ومن أبرزها تطوير منطقة الصيادين (محكي الجبيل)، استكمال تطوير ميناء الصيد، تطوير ورفع كفاءة مطار طور سيناء، استغلال منطقة رأس رايا في السياحة البيئية وسياحة السفاري، الدعوة لإقامة سباقات دولية لرياضة الشراع بقرية ماجدولينا، وإنشاء متحف ملتقى الحضارات.

محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني وزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثل الأمم المتحدة هابتيات

