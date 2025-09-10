تغريم المخرج محمد المالكي 20 ألف جنيه لإهانة الفنان تامر عبد المنعم

أيدت محكمة الجنايات الاستئنافية العليا ببورسعيد تأييد تغريم المخرج محمد المالكي 20 ألف جنيه لاتهامه بإهانة الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل نافع سليمان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة أبو زيد ووائل الشوربجى وياسر عبد المنعم، وبحضور محمد خضر، وكيل النيابة سكرتارية إسماعيل عوكل.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المخرج محمد المالكي، والذي قام بسب الفنان تامر عبد المنعم في عرض نوستالجيا «80/90» في يونيو الماضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمحكمة جنايات بورسعيد، وصدر حكم بتغريم 20 ألف جنيه.

وذلك بعد أن تقدم الفنان تامر عبد المنعم ببلاغ للنائب العام وقيد برقم 1107 لسنة 2024 إداري أول بورفؤاد، وتم قيد هذا المحضر برقم 76 لسنة 2024 جنح اقتصادي ثم أعيد قيده برقم 81 لسنة 2025 جنح وأخذ رقم 2 لسنة 2025 كلي بورسعيد جنايات، وذلك بسبب قيام المتهم بنشر بوستات على حساب “فيس بوك” الشخصي تحمل عبارات سب وقذف وتوجيه اتهامات علنية للفنان تامر عبد المنعم، وذلك بسبب وظيفته كونه موظفا عاما.