أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

يحدث التهاب المفاصل الروماتويدى عندما يهاجم الجهاز المناعى أنسجة الجسم عن طريق الخطأ، ويُعرف ذلك بمرض المناعة الذاتية،نقدم لك فى هذا التقرير الاعراض و الاسباب للاصابه به وفقا لموقع هيلثى.

وقد تشمل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

-ألم في المفاصل، كما تكون دافئة، ومتورمة.

-تيبّس المفاصل، ويكون عادةً أكثر سوءًا في الصباح وبعد فترات من الراحة، وقد يستمر 45 دقيقة أو أكثر.

-الشعور بالتعب، والحمى، وفقدان الشهية.

قد يبدأ المرض في إصابة عدد قليل من المفاصل، غالبًا الصغيرة منها مثل مفاصل اليدين والقدمين.

ومع تقدّم الحالة، يمكن أن تمتد الأعراض لتشمل مفاصل أخرى مثل الرسغين، والمرفقين، والوركين، والركبتين والكاحلين. وغالبًا ما تظهر الأعراض في المفاصل على جانبي الجسم معًا.

كثير من المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي يعانون أيضًا من أعراض تتجاوز المفاصل، وتشمل تأثيرات على:

-الجلد.

-العينين.

-الرئتين.

-القلب.

-الأعصاب.

-الدم.

تختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، وقد تأتي وتختفي، إذ تمر بفترات نشاط (تسمى النوبات flare) تتبعها فترات من الهدوء أو اختفاء الأعراض.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تغيّر شكل المفاصل وخروجها من موضعها الطبيعي، مما يجعل استخدامها في الأنشطة اليومية سواء في المنزل أو العمل أكثر صعوبة.