برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
حوادث

مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور

محامي حلوان
محامي حلوان
أحمد مهدي

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في حلوان، مفاجآت عديدة في جريمة مقتل محامي حلوان الشاب على يد 4 متهمين بعدما سقط من شقته من الطابق الرابع.

تفاصيل جديدة في جريمة محامي حلوان

التحقيقات كشفت التفاصيل الكاملة حول الجريمة حيث تبين أن 4 متهمين لديهم خلافات مع سيدة لديها معلومات جنائية بذات العقار حضروا إلي العقار قاصدين شقتها إلا أنهم دخلوا شقة المحامي الشاب بالخطأ في الثالثة فجرا وخلال محاولات التعدي عليه والهروب منهم سقط من شرفة المنزل إلى الشارع.

محامي حلوان

وقالت الأسرة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن محامي حلوان عبد الرحمن، البالغ من العمر 31 عامًا، دخل إلى مهنة المحاماة قبل ثلاث سنوات فقط، رغمًا عنه، حيث كان يرفض العمل كمحامٍ في البداية، إلا أن الظروف اضطرته للعمل بالمكاتب المختلفة.

أسرة محامي حلوان: مش هنسيب حقه

وتابعت الأسرة أن المحامي الشاب عبد الرحمن كان يعيش داخل الشقة، مسرح الجريمة، بمفرده، ولا يتعاطى أي نوع من المخدرات، كما أنه مشهود له بحفظ القرآن الكريم والأخلاق الرفيعة في منطقته، وأن الدوافع وراء الجريمة ما زالت مجهولة، كونه لم يكن لديه خلافات مع أحد.

وتكثف أجهزة المباحث جهودها وتستمع لأقوال المتهمين الأربعة المضبوطين للوقوف على لغز السقوط، بين إلقاء المتهمين المجني عليه من الطابق الرابع أو قيامه بمحاولة الهروب أثناء تعرضه للتعدي بالضرب داخل الشقة.

أمن القاهرة يضبط المتهمين بقتل محامي حلوان

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بإشراف اللواء طارق راشد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، القبض على أربعة متهمين متورطين في مقتل المحامي الشاب عبد الرحمن داخل شقته في حلوان فجر اليوم الإثنين.

محامي حلوان

وشكلت أجهزة أمن القاهرة، بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فريق بحث للتوصل إلى ملابسات وأسباب الجريمة وهوية الجناة، فور تلقي بلاغ العثور على جثة المحامي الشاب داخل شقته بالقرب من قسم حلوان.

تفاصيل مقتل محامي حلوان

ومن جانبه، ترأس المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث حلوان، فريق البحث الذي ضم الرائد محمود صلاح والرائد أحمد الدالي، معاوني المباحث، وانتقل الفريق إلى مسرح الجريمة لفحصه والكشف عن أسباب وقوعها.

المجني عليه

وفحصت أجهزة المباحث في القاهرة كاميرات المراقبة بمحيط العقار، واستمعت إلى أقوال الجيران وشهود العيان وأصحاب المحلات التجارية، كما تم فحص دائرة علاقات المحامي الشاب المجني عليه والخلافات السابقة له.

مقتل محامي حلوان

ووسعت أجهزة المباحث في حلوان دائرة الاشتباه، حيث أشارت المعاينة الأولية للشقة إلى أن الواقعة في إطار سرقة محتوياتها، وأن منفذي الجريمة أكثر من شخص وليس متهماً واحدًا، فيما يتم فحص الشقة ومحتوياتها بعد العثور على بعثرة بداخلها.

ورغم أن أصابع الاتهام الأولية تشير إلى أن الواقعة بغرض السرقة، إلا أن فرق المباحث ما زالت تفحص البلاغ وملابساته، ودائرة العلاقات والمشاهدات الأخيرة للمحامي المجني عليه، بالإضافة إلى فحص هاتفه المحمول لكشف ملابسات الجريمة وأسباب مقتله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بالعثور على جثة محامٍ شاب يُدعى عبد الرحمن، في العقد الرابع من عمره، عليها آثار سحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

وبالانتقال والفحص، كشفت تحريات المباحث في حلوان والمعاينة الأولية وجود بعثرة في محتويات الشقة، مع سلامة الأبواب والنوافذ، ووجود جثة المحامي داخل الشقة مرتديًا كامل ملابسه، ويظهر عليها إصابات ظاهرية وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، والتي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة.

