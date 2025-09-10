خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة

وجه الناقد الرياضي خالد طلعت رسالة لمنتقدي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب خالد طلعت :"الناس اللي بتهاجم حسام حسن وبتقول مجموعتنا سهلة".

في ١٩٩٤ خرجنا من زيمبابوي

في ١٩٩٨ خرجنا بسبب ليبيريا

في ٢٠٠٢ خرجنا بسبب ناميبيا

في ٢٠٠٦ خرجنا بسبب بنين

في ٢٠١٠ خرجنا بسبب زامبيا”.

وبعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

كان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو.