قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر عدم مشاركة مصطفى محمد أساسيا مع منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا

مصطفى محمد
مصطفى محمد
عبدالله هشام

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بأداء لاعبي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بالأمس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: منتخب مصر قدم مباراة قوية بالأمس أمام بوركينا فاسو، وحسام حسن تعامل بذكاء مع المباراة.

وأضاف: نقترب بقوة من التأهل الرسمي لكأس العالم، واي تشكيلة يمكنها الفوز على جيبوتي والامور الآن بين ايدي منتخب مصر، ومباراة جيبوتي تقترب من الإقامة في القاهرة، وحسام حسن أسطورة لاعبا ومدربا ولا أحد ينكر ذلك.

وتابع:  ما يميز التؤام هو العمل بإخلاص وتفاني ويعشقون “تراب مصر”، وبوركينا فاسو لم يشكل أي خطورة على مرمى محمد الشناوي وهذا شغل مدير فني بقيادة حسام حسن، والتؤام يتعرض للظلم في النقد .

وواصل: بوركينا فاسو من أقوى منتخبات إفريقيا ولو تواجدت في مجموعة ليس بها منتخب مصر كان من الوارد ان تصعد للمونديال، وهناك مسؤولين في كرة القدم يهينون منصب المدير الفني لمنتخب مصر ولا تجرؤ على نقد مدرب الأهلي أو الزمالك، وحسام حسن يحتاج إلى وجود ظهير جماهيري

وأختتم كريم رمزي تصريحاته: استبعاد مصطفى محمد ليس عقابا، ولكن أسامة فيصل يؤدي في التدريبات بشكل أفضل من مصطفى محمد ومن العدل أن يشارك أسامة فيصل أساسيا بدلا من مصطفى محمد، وهذا منقول عن الجهاز الفني لمنتخب مصر

منتخب مصر بوركينا فاسو منتخب مصر ضد بوركينا فاسو حسام حسن كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

مصطفى محمد

سر عدم مشاركة مصطفى محمد أساسيا مع منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا

منتخب مصر

منتخب ناشئات السلة يفوز على المغرب ويتأهل لربع نهائي الأفروباسكت

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: منتخبنا عانى من الخروج بتصفيات كأس العالم أمام منتخبات إفريقيا الوسطى وليبيريا

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

لوحات السيارات
لوحات السيارات
لوحات السيارات

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك

فيديو

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

المزيد