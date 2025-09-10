يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

شاركت الفنانة نانسي عجرم ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها.

وظهرت نانسي عجرم باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستاناً كورشيه و بلغ سعره من تصميم المصمم اللبنانى إيلى صعب وبلغ سعره 215 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نانسي عجرم ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.