أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة

اتهم الإعلامي أحمد موسى، الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل في الهجوم الذي استهدف قطر مؤخرًا، مؤكدًا أن "جميع المخططات الإسرائيلية تتم بعلم واشنطن".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مجلس الأمن الدولي أرجأ النظر في الشكوى المقدمة من قطر إلى جلسة لاحقة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود دعم عربي واسع للدوحة، إلى جانب مساندة من عدد من الدول حول العالم.

وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يورط الولايات المتحدة في مواجهة مفتوحة مع العالم العربي، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى "كبح جماح مجرم الحرب نتنياهو"، محذرًا من تداعيات غير متوقعة إذا استمر التصعيد.



