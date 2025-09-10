قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
أحمد موسى: مصر تطفئ نيران الحروب وتحقق نجاحًا دبلوماسيًا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تطفئ نيران الحروب، مشيرًا إلى أنها عملت خلال الشهور الماضية بدبلوماسية هادئة ودون ضجيج، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.


وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه بعد ضرب أمريكا لإيران، كانت طهران ترفض التعامل مع الوكالة الدولية، إلا أن مصر تدخلت وعملت على فتح قنوات التواصل بين إيران والوكالة.


وتابع أحمد موسى: «إيران والوكالة وقّعوا اتفاق بخصوص التفتيش على برنامجها النووي، والتوقيع ده كان برعاية مصرية خالصة».


وأشار إلى أن التوقيع تم بفضل جهود مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الثقل الإقليمي للقاهرة منحها القدرة على لعب دور الوسيط بين الطرفين.


وأردف موسى: «الرئيس الإيراني هاتف نظيره المصري منذ قليل ووجّه له الشكر بسبب جهد مصر المبذول بين طهران والوكالة الدولية، وده لأن مصر هدفها الأساسي الاستقرار في المنطقة، والعالم كله عارف إن مصر بتسعى للتنمية والسلام».

ونوّه موسى إلى أن مصر تعمل على نشر السلام ووقف أصوات الرصاص، مضيفًا: «مصر أخدت ملف إيران مع الوكالة الدولية إلى منحى جديد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كمان أعرب عن شكره لمصر بعد نجاح وساطتها».


ولفت موسى إلى أن مصر لا تدخل في تحالفات، بل تسعى دائمًا إلى السلام والاستقرار، متابعًا: «لما مصر تدخل في واسطة ماحدش يقدر يعترض، والطاقة النووية السلمية مشروع من حق كل الدول».


وأكمل: «تم توقيع الاتفاقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لولا هجوم إسرائيل على الدوحة كانت الاتفاقية دي هتتصدر عناوين الأخبار العالمية».


 

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

المنتخب

كاف يحدد موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية

الدوري الإنجليزي

ليفربول وبايرن ميونخ.. دراسة عالمية تكشف هوية المرشحين للتتويج بالدوريات الكبرى هذا الموسم

الزمالك

حقيقة تعديل عقد نجم الزمالك للفئة الأولى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

