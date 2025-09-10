أحمد موسى: مصر تطفئ نيران الحروب وتحقق نجاحًا دبلوماسيًا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تطفئ نيران الحروب، مشيرًا إلى أنها عملت خلال الشهور الماضية بدبلوماسية هادئة ودون ضجيج، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه بعد ضرب أمريكا لإيران، كانت طهران ترفض التعامل مع الوكالة الدولية، إلا أن مصر تدخلت وعملت على فتح قنوات التواصل بين إيران والوكالة.



وتابع أحمد موسى: «إيران والوكالة وقّعوا اتفاق بخصوص التفتيش على برنامجها النووي، والتوقيع ده كان برعاية مصرية خالصة».



وأشار إلى أن التوقيع تم بفضل جهود مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الثقل الإقليمي للقاهرة منحها القدرة على لعب دور الوسيط بين الطرفين.



وأردف موسى: «الرئيس الإيراني هاتف نظيره المصري منذ قليل ووجّه له الشكر بسبب جهد مصر المبذول بين طهران والوكالة الدولية، وده لأن مصر هدفها الأساسي الاستقرار في المنطقة، والعالم كله عارف إن مصر بتسعى للتنمية والسلام».

ونوّه موسى إلى أن مصر تعمل على نشر السلام ووقف أصوات الرصاص، مضيفًا: «مصر أخدت ملف إيران مع الوكالة الدولية إلى منحى جديد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كمان أعرب عن شكره لمصر بعد نجاح وساطتها».



ولفت موسى إلى أن مصر لا تدخل في تحالفات، بل تسعى دائمًا إلى السلام والاستقرار، متابعًا: «لما مصر تدخل في واسطة ماحدش يقدر يعترض، والطاقة النووية السلمية مشروع من حق كل الدول».



وأكمل: «تم توقيع الاتفاقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لولا هجوم إسرائيل على الدوحة كانت الاتفاقية دي هتتصدر عناوين الأخبار العالمية».



