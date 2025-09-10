أحمد موسى: مصر تطفئ نيران الحروب في المنطقة بدبلوماسية

علق الإعلامي أحمد موسى، على المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني، قائلا: الرئيس السيسي أكد خلال حديثه مع نظيره الإيراني على دعم جهود خفض التصعيد وحل الأزمات في المنطقة.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، مصر تعمل خلال الشهور الماضية على إطفاء نيران الحروب في المنطقة بدبلوماسية هادئة، حيث قامت مصر بتخفيض التصعيد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



واسترسل: كانت طهران ترفض التعامل مع الوكالة الدولية، إلا أن مصر تدخلت وعملت على فتح قنوات التواصل بين إيران والوكالة.