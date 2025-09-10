بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ونظيره الإيراني

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الأربعاء.



الضربة الإسرائيلية لقيادات حماس بدولة قطر

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الاربعاء من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن الضربة الإسرائيلية لقيادات حماس بدولة قطر، والمكالمة الهاتفية التي جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.

علق الإعلامي أحمد موسى، على المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني، قائلا: الرئيس السيسي أكد خلال حديثه مع نظيره الإيراني على دعم جهود خفض التصعيد وحل الأزمات في المنطقة.

وأضاف أن مصر تعمل خلال الشهور الماضية على إطفاء نيران الحروب في المنطقة بدبلوماسية هادئة، حيث قامت مصر بتخفيض التصعيد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واسترسل: كانت طهران ترفض التعامل مع الوكالة الدولية، إلا أن مصر تدخلت وعملت على فتح قنوات التواصل بين إيران والوكالة.

