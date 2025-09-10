أحمد موسى: إيران تشكر مصر على وساطتها الناجحة في ملف التفتيش النووي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيران أعربت عن تقديرها لدور مصر في تقريب وجهات النظر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد توقيع الاتفاق الأخير الخاص بالتفتيش على منشآتها النووية.



وأشار أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» إلى أن الرئيس الإيراني أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قدم خلاله الشكر على الجهود المبذولة لإنجاح الوساطة. كما وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة مماثلة عبّر فيها عن امتنانه لدور القاهرة.



وأكد موسى أن الموقف المصري ينطلق من مبدأ ثابت يقوم على دعم السلام والتنمية، دون الانخراط في تحالفات أو اصطفافات سياسية.



ولفت إلى أن القاهرة تتعامل مع ملف الطاقة النووية من منظور حق الدول في الاستخدام السلمي لها، شريطة خضوعها لإشراف دولي.



