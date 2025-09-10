قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
اكتشفها في أولها.. أعراض سرطان القولون
مجلس الوزراء يُدين الاعتداء السافر على قطر
السفير حجازي : رعاية مصر لاتفاق إيران والوكالة الذرية يعكس دور القاهرة في دعم الأمن الإقليمي والدولي
 أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، أن توقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، برعاية مصرية، يعكس الدور المحوري لمصر وجهودها المستمرة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال السفير حجازي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ - إن الوساطة المصرية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، إذ كان الملف بحاجة إلى طرف يتمتع بالمصداقية والثقل الدبلوماسي مثل مصر، للمساهمة في إعادة بناء الثقة بين الوكالة الدولية والحكومة الإيرانية، بما يعزز استقرار المنطقة.
وأضاف أن الاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة أمس /الثلاثاء/ أثبت أن الدبلوماسية تظل الأداة الأنجح لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بعيدًا عن منطق الإملاءات أو التصعيد العسكري، لافتًا إلى أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الاتفاق حظيت بتقدير واسع من مختلف الأطراف.
وأوضح أن الدور المصري، إلى جانب المباحثات المستمرة مع إيران على المستويين الثنائي والإقليمي، يجسد رغبة القاهرة في التحرك بفاعلية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء البيان المصري - السعودي الصادر عقب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي، والذي دعا إلى إقامة منظومة تعاون إقليمي تشمل دول المنطقة، يكون الأمن المشترك أحد ركائزها الأساسية.
وشدد حجازي على أن هذه الرؤية تستند إلى إشراك القوى الإقليمية الرئيسية، إلى جانب من يرغب في الانضمام، من أجل بناء إطار داعم للأمن العربي، بعيدًا عن المشاريع المشبوهة التي تجعل أمن إسرائيل أولوية على حساب مصالح شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن مثل هذا التجمع الإقليمي يمكن أن يشكّل قاعدة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، وتطوير العلاقات بين الدول على أسس من القانون الدولي والأعراف المستقرة، على غرار ما حققه "إعلان هلسنكي" عام 1975 الذي أسهم في ضمان أمن واستقرار القارة الأوروبية.
كما أبرز أهمية الدعوة المصرية - السعودية في هذا السياق، لاسيما بعد التحديات التي واجهتها دولة قطر جراء الهجوم الإسرائيلي الخطير، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي العربي والخليجي.
واختتم السفير حجازي بتأكيد ضرورة الاستجابة لتلك الدعوة ودعم المبادرة المصرية - السعودية لتأسيس كيان إقليمي يُعنى بالأمن والتعاون، وتكون حمايته بأيدي أبناء المنطقة أنفسهم، مع دعوة المجتمع الدولي لدعم هذا التوجه الشامل، بدلاً من السياسات المنحازة لأمن إسرائيل فقط.
 

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الصلاة على النبي

خالد الجندي: الصلاة على النبي في القرآن معناها الدعاء له

أوائل الثانوية الأزهرية

نماذج مُشرفة.. تكريم خاص من وكيل الأزهر لأوائل الثانوية الأزهرية

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: احتفلوا برسول الله بإحيائه في قلوبكم والسير على هديه

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

