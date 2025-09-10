قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو
«الغندور» يشيد بدفاع الفراعنة ويمنح رامي ربيعة لقب الأفضل بمباراة بوركينافاسو
ترامب: الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف من قبضة حزب الله العراقي
منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو
منير أديب: إسرائيل تشعل المنطقة.. ومصر تقف سدًا منيعًا أمام مخططاتها | فيديو
أمين الفتوى: صحابة النبي حافظوا على الآثار والتماثيل والمعابد والحضارة المصرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
شريف عامر: إسرائيل كسرت كل قواعد صراعها العربي بقصف قطر
طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات
المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
أخبار التوك شو| موقف مصري حازم تجاه تشغيل سد النهضة .. أحمد موسى ينفعل على الهواء

عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

وزير الرياضة بعد تعادل مصر أمام بوركينا: مبروك التأهل «نظريا»

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تعادل المنتخب المصري مع نظيره بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.، قائلا: نقول لمصر مبروك نظريا مبروك التأهل لكأس العالم.

أحمد موسى: نحتفل بالانتصار على الصهاينة في أكتوبر والصعود لكأس العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللاعب مصطفى محمد ضيع فرصة 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم الثلاثاء، معلقا: "حكم النهاردة ظالم".

أحمد موسى يكشف عن الموقف المصري الحازم تجاه تشغيل سد النهضة

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على أبي أحمد رئيس الوزراء في جمهورية إثيوبيا، مشيرا إلى أن سد النهضة الإثيوبي لن تسطيع أثيوبيا به منع المياه عن مصر.

حكم دولي سابق: هدف منتخب مصر في بوركينا فاسو صحيح

علق الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، على تعادل منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو جيد ولدي شكوك بأن هدف مصر صحيح.

وتابع الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، أن المباريات الافريقية القوية تشهد دائما عنف من قبل اللاعبين، مستدركا أنه كان لابد من تعيين حكم له اسم كبير لإدارة مباراة مصر أمام بوركينا فاسو.

أمريكا منحت الضوء الأخضر لإسرائيل| أحمد موسى ينفعل على الهواء

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على العدوان الإسرائيلي في دولة قطر، قائلا :"عدون صهيوني سافر ضد دولة عربية بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وزير الزراعة: الفلاح هو رمز العطاء والمشارك الفعّال في مسيرة التنمية المستدامة
 وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة إلى الفلاح المصري بمناسبة عيد الفلاح، مؤكدًا أن "الفلاح هو رمز العطاء والعمل الجاد، والركيزة الأساسية للتنمية والداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني، والمشارك الفعّال في مسيرة التنمية المستدامة".

مصدر عسكري أردني ينفي مرور طائرات إسرائيلية فوق أجواء بلاده لضرب أهداف داخل قطر

نفى مصدر عسكري أردني ، ما تم تداوله بشأن مرور طائرات إسرائيلية فوق الأجواء الأردنية لضرب أهداف داخل قطر، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

