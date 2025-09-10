أخبار التوك شو| موقف مصري حازم تجاه تشغيل سد النهضة .. أحمد موسى ينفعل على الهواء

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

وزير الرياضة بعد تعادل مصر أمام بوركينا: مبروك التأهل «نظريا»

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تعادل المنتخب المصري مع نظيره بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.، قائلا: نقول لمصر مبروك نظريا مبروك التأهل لكأس العالم.

أحمد موسى: نحتفل بالانتصار على الصهاينة في أكتوبر والصعود لكأس العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللاعب مصطفى محمد ضيع فرصة 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم الثلاثاء، معلقا: "حكم النهاردة ظالم".

أحمد موسى يكشف عن الموقف المصري الحازم تجاه تشغيل سد النهضة

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على أبي أحمد رئيس الوزراء في جمهورية إثيوبيا، مشيرا إلى أن سد النهضة الإثيوبي لن تسطيع أثيوبيا به منع المياه عن مصر.

حكم دولي سابق: هدف منتخب مصر في بوركينا فاسو صحيح

علق الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، على تعادل منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو جيد ولدي شكوك بأن هدف مصر صحيح.

وتابع الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، أن المباريات الافريقية القوية تشهد دائما عنف من قبل اللاعبين، مستدركا أنه كان لابد من تعيين حكم له اسم كبير لإدارة مباراة مصر أمام بوركينا فاسو.

أمريكا منحت الضوء الأخضر لإسرائيل| أحمد موسى ينفعل على الهواء

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على العدوان الإسرائيلي في دولة قطر، قائلا :"عدون صهيوني سافر ضد دولة عربية بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وزير الزراعة: الفلاح هو رمز العطاء والمشارك الفعّال في مسيرة التنمية المستدامة

وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة إلى الفلاح المصري بمناسبة عيد الفلاح، مؤكدًا أن "الفلاح هو رمز العطاء والعمل الجاد، والركيزة الأساسية للتنمية والداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني، والمشارك الفعّال في مسيرة التنمية المستدامة".

مصدر عسكري أردني ينفي مرور طائرات إسرائيلية فوق أجواء بلاده لضرب أهداف داخل قطر

نفى مصدر عسكري أردني ، ما تم تداوله بشأن مرور طائرات إسرائيلية فوق الأجواء الأردنية لضرب أهداف داخل قطر، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.