حكم دولي سابق: هدف منتخب مصر في بوركينا فاسو صحيح

علق الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، على تعادل منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.



وقال الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو جيد ولدي شكوك بأن هدف مصر صحيح.

وتابع الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، أن المباريات الافريقية القوية تشهد دائما عنف من قبل اللاعبين، مستدركا أنه كان لابد من تعيين حكم له اسم كبير لإدارة مباراة مصر أمام بوركينا فاسو.

