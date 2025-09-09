وزير الرياضة بعد تعادل مصر أمام بوركينا: مبروك التأهل «نظريا»

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تعادل المنتخب المصري مع نظيره بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.، قائلا: نقول لمصر مبروك نظريا مبروك التأهل لكأس العالم.

وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: نحتاج نقطة وحيدة من المواجهتين المتبقيتين ونحاول نفرح ومنقولش أصل وفصل.

ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن تاريخ التأهل المصري للمونديال كان 3 مرات على مدار تاريخها، موضحا أنه مع الجمهورية الجديدة سيكون هناك 2 تأهل لنهائيات كأس العالم، من أصل 3 نسخ مرت علينا، روسيا وأمريكا.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: إن شاء الله يكون ختامها مسك يوم 6 أكتوبر وهو موعد مباراة جيبوتي وتتمكن مصر من قنص نقطة التأهل.

وقال إن الكابتن حسام حسن مدرب وطني وبذل جهود كبير مع المنتخب وبإذن الله ربنا يوفقهم ويكملوا بنفس المستوى في البطولة الأفريقية، معلقا: الهدف الذي تم إلغاؤه اليوم بنسبة كبيرة مش تسلل والحكم كان ضاغط علينا، وكنت خايف يجي فاول في الـ 18 لأنه هيحسبه بلن علطول.

