طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الزراعة: الفلاح هو رمز العطاء والمشارك الفعّال في مسيرة التنمية المستدامة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
هاني حسين

وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة إلى الفلاح المصري بمناسبة عيد الفلاح، مؤكدًا أن "الفلاح هو رمز العطاء والعمل الجاد، والركيزة الأساسية للتنمية والداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني، والمشارك الفعّال في مسيرة التنمية المستدامة".


وأشار "فاروق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ دعائم الإنتاجية ومواجهة التحديات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل، مع تقديم الدعم الفني والمالي للفلاحين ورفع كفاءة الزراعة المصرية.


وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا في التعاونيات الزراعية من خلال شراكات مع دول عدة، من بينها إيطاليا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تقديم قروض ميسّرة ومشروعات متعلقة بالثروة الحيوانية. 


وأكد وزير الزراعة، أن مصر نجحت، رغم الأزمات الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة، في توفير الأسمدة للمزارعين، حيث جرى توفير نحو مليوني طن من الأسمدة المدعمة خلال موسم الصيف، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.


واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على دعم صغار المزارعين، واعدًا بحدوث "طفرة حقيقية خلال الفترة المقبلة" والتصدي للممارسات السلبية التي كانت موجودة في السابق.

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

