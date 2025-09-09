وزير الزراعة: الفلاح هو رمز العطاء والمشارك الفعّال في مسيرة التنمية المستدامة

وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة إلى الفلاح المصري بمناسبة عيد الفلاح، مؤكدًا أن "الفلاح هو رمز العطاء والعمل الجاد، والركيزة الأساسية للتنمية والداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني، والمشارك الفعّال في مسيرة التنمية المستدامة".



وأشار "فاروق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ دعائم الإنتاجية ومواجهة التحديات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل، مع تقديم الدعم الفني والمالي للفلاحين ورفع كفاءة الزراعة المصرية.



وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا في التعاونيات الزراعية من خلال شراكات مع دول عدة، من بينها إيطاليا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تقديم قروض ميسّرة ومشروعات متعلقة بالثروة الحيوانية.



وأكد وزير الزراعة، أن مصر نجحت، رغم الأزمات الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة، في توفير الأسمدة للمزارعين، حيث جرى توفير نحو مليوني طن من الأسمدة المدعمة خلال موسم الصيف، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.



واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على دعم صغار المزارعين، واعدًا بحدوث "طفرة حقيقية خلال الفترة المقبلة" والتصدي للممارسات السلبية التي كانت موجودة في السابق.