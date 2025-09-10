قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
رياضة

بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال

فيفا
فيفا
القسم الرياضي

 أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تاريخ ومكان إجراء أول مباراتين ضِمن بطولة كأس القارات للأندية FIFA 2025™، النسخة الثانية من المسابقة الدولية الجديدة التي يُشارك فيها سنوياً أبطال الاتحادات القارية الستة سعياً للتويج على العرش العالمي.

فكما كان الحال في البطولة الافتتاحية التي جرت أحداثها أواخر عام 2024، ستُقام نسخة 2025 بنظام مُعدَّل يُتيح للأندية التي تتبارى في المرحلة الافتتاحية إمكانية التنافس على لقب كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA على أرضها؛ مما يمنح هذه الفرق الفرصة لخوض منافسة من منافسات FIFA بملعبها وأمام جماهيرها.

ويُعتمَد نظام التناوب سنوياً بين الاتحادين الآسيوي والأفريقي لكرة القدم لتحديد الفريق المضيف في مواجهة كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA، وذلك لمنح الأندية فرصة استضافة مباريات تنافسية في كرة القدم الدولية، مما يتيح لمزيد من الجماهير إمكانية رؤية أنديتهم في إحدى بطولات FIFA أكثر من أي وقت مضى.

هذا وستجمع المباراة الإقصائية لكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA (المباراة 1) بين نادي بيراميدز، الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2024-2025، ونادي أوكلاند سيتي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2025، حيث ستقام المواجهة يوم الأحد 14 سبتمبر/أيلول 2025 في ستاد 30 يونيو بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيلتقي الفائز بينهما بالنادي الأهلي السعودي، المتوَّج بدوري أبطال آسيا 2024-2025، حيث ستقام المواجهة (المباراة 2) بمدينة جدة بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2025 في تمام الساعة التاسعة ليلاً بالتوقيت المحلي، علماً أن الفائز سيُتوج بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA كما سيحجز مقعده في الدور التالي.

هذا وسيتأهل بطل أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ إلى المرحلة التالية من مباريات البطولة، والتي تبدأ بموقعة ديربي الأمريكتين FIFA (المباراة 3) المقررة يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، والتي ستدور رحاها بين كروز أزول المكسيكي، الفائز بنسخة 2025 من مسابقة كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام - والذي ستتحدد هويته يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تاريخ إجراء نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

هذا وسيشهد يوم السبت 13 ديسمبر/كانون الأول 2025 إجراء مواجهة بين الفائزين في المباراتين 2 و3 للتنافس على كأس التحدي FIFA (المباراة 4) وحجز بطاقة التأهل للنهائي.

أما الفائز في المباراة 4، فسيواجه نادي باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 في نهائي كأس القارات للأندية FIFA 2025™ (المباراة 5).

وسيتم الإعلان عن مكان تنظيم المباريات 3 و4 و5 في وقت لاحق.

الاتحاد الدولي فيفا كأس القارات للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

