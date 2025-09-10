خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين.. العواري: السيرة النبوية مرجع للقيم والفضائل

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل بعنوان: "قراءة جديدة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم"، بمقرها الرئيس بالقاهرة، لعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، حاضر فيها: أ.د/ عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق، بجامعة الأزهر.

وخلال الورشة، أكد العواري أن السيرة النبوية تمثل دروسًا وعِبرًا متجددة في مختلف جوانب الحياة، مشيرًا إلى أن الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى الفلاح والتقوى.

وأوضح أن من أبرز ما يجب التركيز عليه في العصر الحاضر، هو إبراز تعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته والآخرين، باعتبارها أساسًا في بناء مجتمع متماسك، وحماية الأسرة من التفكك، لافتًا إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الاهتمام بالطفل، وتنشئته تنشئة سوية.

كما شدّد على أن الإسلام كرّم المرأة وحررها من مختلف أشكال العبودية، وألغى مظاهر التمييز بين الذكر والأنثى، بل قدّم الإناث في مواضع عدة، وهو ما أكده القرآن الكريم.

و فى الختام استعرض العواري عددًا من المواقف الحياتية للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام، التي تجسد قيم الصدق والأمانة والإخلاص، وحسن الخلق والصبر وتقبّل الآخر، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل حجر الأساس في بناء الشخصية المسلمة المتوازنة.