قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: اتفاقنا مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوقنا
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضوابط مصروفات المدارس الرسمية| قرارات نهائية من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين.. العواري: السيرة النبوية مرجع للقيم والفضائل

خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين بمنظمة خريجي الأزهر.. د.العواري: السيرة النبوية مرجع للقيم والفضائل
خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين بمنظمة خريجي الأزهر.. د.العواري: السيرة النبوية مرجع للقيم والفضائل
إيمان طلعت

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،  ورشة عمل بعنوان: "قراءة جديدة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم"، بمقرها الرئيس بالقاهرة، لعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، حاضر فيها: أ.د/ عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق، بجامعة الأزهر.

وخلال الورشة، أكد العواري أن السيرة النبوية تمثل دروسًا وعِبرًا متجددة في مختلف جوانب الحياة، مشيرًا إلى أن الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى الفلاح والتقوى.

وأوضح أن من أبرز ما يجب التركيز عليه في العصر الحاضر، هو إبراز تعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته والآخرين، باعتبارها أساسًا في بناء مجتمع متماسك، وحماية الأسرة من التفكك، لافتًا إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الاهتمام بالطفل، وتنشئته تنشئة سوية.

كما شدّد على أن الإسلام كرّم المرأة وحررها من مختلف أشكال العبودية، وألغى مظاهر التمييز بين الذكر والأنثى، بل قدّم الإناث في مواضع عدة، وهو ما أكده القرآن الكريم.

و فى الختام استعرض العواري عددًا من المواقف الحياتية للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام، التي تجسد قيم الصدق والأمانة والإخلاص، وحسن الخلق والصبر وتقبّل الآخر، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل حجر الأساس في بناء الشخصية المسلمة المتوازنة.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر قراءة جديدة في سيرة الرسول العواري السيرة النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

النائبة نجلاء العسيلي

النائبة نجلاء العسيلي: العدوان على قطر تجاوز خطير.. ومصر تقود صفًا عربيًا ثابتًا لردعه

صناعة الادوية

برلمانية: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات يعكس رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

النائب ميشيل الجمل

نائب: الهجوم الإسرائيلي على قطر عدوان سافر ولا بد من محاسبتها على جرائمها

بالصور

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد