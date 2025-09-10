فرنسا: استعدادات جارية لتسليم السلطة إلى رئيس الوزراء الجديد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الاستعدادات جارية لتسليم السلطة من رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته إلى رئيس الوزراء الجديد، في إطار عملية انتقال سلسة للسلطة بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة.

إجراءات بروتوكولية ودستورية

تشمل الاستعدادات الجارية اجتماعات مغلقة بين الطاقم الحكومي المنتهية ولايته والفريق الجديد، إلى جانب ترتيبات بروتوكولية لنقل الملفات الحساسة وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة دون انقطاع.

ترقب داخلي ودولي

يترقب الشارع الفرنسي والدول الأوروبية الخطوات الأولى لرئيس الوزراء الجديد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها البلاد.