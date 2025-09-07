القاهرة الإخبارية: الحوثيون في مرحلة تصعيد مفتوح مع إسرائيل.. واستعدادات لردود جديدة

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن جماعة الحوثي صعّدت من عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، عقب الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت قيادات بارزة في الجماعة، بينها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية.

إطلاق المسيّرات والصواريخ

وأضاف الموسمي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعة أعلنت بوضوح دخولها في مرحلة حرب مفتوحة مع إسرائيل، وأكدت استمرارها في إطلاق المسيّرات والصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، دعمًا لقطاع غزة، وردًا على عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل.

تصدر جماعة الحوثي

وحول الهجوم الذي استهدف مطار رامون في صحراء النقب جنوب إسرائيل، رجّح الموسمي أن تصدر جماعة الحوثي بيانًا خلال الساعات القليلة المقبلة توضح فيه تفاصيل العملية، بما في ذلك عدد الطائرات المسيّرة المستخدمة والأهداف التي تم استهدافها.

وأوضح أن الجماعة كانت قد استخدمت صواريخ متشظية جديدة لأول مرة، مشيرًا إلى أن هذه الصواريخ تمثل تطورًا في نوعية الأسلحة التي تعتمدها الجماعة ضمن عملياتها ضد إسرائيل.