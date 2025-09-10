السنغال تراهن على رفع إنتاجها من النفط إلى 34,5 مليون برميل في عام 2025

رفعت السنغال توقعاتها السنوية لإنتاج النفط لعام 2025 إلى 34,5 مليون برميل، في مقابل توقعات أولية بـ30,53 مليون برميل، بناء على الأداء المسجل في أغسطس الماضي، وذلك وفقا لوزارة الطاقة والبترول والمناجم.

ونقل موقع (360 أفريك) الإخباري الإفريقي، عن بيان الوزارة السنغالية، اليوم /الأربعاء/، أنه تم تصدير ثلاث شحنات من النفط الخام بلغ مجموعها 2,90 مليون برميل في أغسطس الماضي محققة إيرادات إجمالية تقدر بنحو 1,536 مليار فرنك إفريقي (2,55 مليار دولار) منها ما يقرب من 67 مليار فرنك إفريقي (111 مليون دولار) خصصت للحكومة.

ومنذ بدء العمليات في 11 يونيو 2024 تجاوز الإنتاج التراكمي 40 مليون برميل تم تسويق 37,35 مليون برميل منها بشكل رئيسي إلى الصين وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وسلطنة عمان.

وفيما يتعلق بالغاز، تم شحن شحنتين من الغاز الطبيعي المسال بإجمالي 337,966 مترا مكعبا في أغسطس، بينما تستمر عمليات زيادة الإنتاج في منشأة الإنتاج والتخزين العائمة لزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيا.

وبدأ تشغيل حقل سانجومار في يونيو 2024، وبلغ إنتاجه 16,9 مليون برميل في عام 2024، متجاوزا الهدف البالغ 11,7 مليون برميل. وتقدر طاقته الإنتاجية بـ100 ألف برميل يوميا، مع إمكانات تتراوح بين 60 و100 مليون قدم مكعب من الغاز في مرحلته الأولى، التي تضم 23 بئرا.

