محافظ الإسكندرية: تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية، بتكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا والارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي حي أول المنتزة، نظم قوافل طبية متكاملة لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي عزبة "النخل" وجامع العزبة الكبير بمنطقة "المراغي" بنطاق الحي، بالتعاون مع المديريات الخدمية ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.



وتضمنت القوافل تقديم خدمات طبية متنوعة، إلى جانب صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات المستحقة، مع إقامة ندوات توعوية وتثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة، و حقوق الزوجة في الإسلام، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق إصلاح الأعطال البسيطة الخاصة بالسباكة المنزلية.



وتابع حي غرب، فاعليات الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية المجانية التي تحمل شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة"، وذلك أمام مسجد آل سلمان وسوق اليوم الواحد ببشاير الخير 3، 5 بالقباري بدائرة الحي.



ونظم حي وسط، قافلة طبية مجانية بمضيفة قرية أبيس4/8 بالتنسيق مع منطقة وسط الطبية، لإيصال تلك الخدمات إلي المواطنين البسطاء، وتم توقيع الكشف في عدة تخصصات طبية وتقديم العلاج المجاني لهم .



وفي نفس السياق، نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بوحدة "أبيس 1" بمنطقة شرق الطبية.



وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، إن القافلة استمر عملها لمدة يومين وضمت 8 تخصصات طبية (باطنه- أطفال- نساء-جراحة- عظام- جلدية- تنظيم أسرة- أسنان) من خلال العيادات المتنقلة والثابتة وشارك فيها 39 عضوا من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأضاف أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1090 مواطنا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، كما تم تحويل 8 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



من جهتها، أوضحت منسق القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية الدكتورة رشا جبريل، أنه قد تم خلال القافلة إجراء 167 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 107 تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 193 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 325 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.