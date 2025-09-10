قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

 كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية، بتكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا والارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


وفي حي أول المنتزة، نظم قوافل طبية متكاملة لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي عزبة "النخل" وجامع العزبة الكبير بمنطقة "المراغي" بنطاق الحي، بالتعاون مع المديريات الخدمية ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.


وتضمنت القوافل تقديم خدمات طبية متنوعة، إلى جانب صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات المستحقة، مع إقامة ندوات توعوية وتثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة، و حقوق الزوجة في الإسلام، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق إصلاح الأعطال البسيطة الخاصة بالسباكة المنزلية.


وتابع حي غرب، فاعليات الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية المجانية التي تحمل شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة"، وذلك أمام مسجد آل سلمان وسوق اليوم الواحد ببشاير الخير 3، 5 بالقباري بدائرة الحي. 


ونظم حي وسط، قافلة طبية مجانية بمضيفة قرية أبيس4/8 بالتنسيق مع منطقة وسط الطبية، لإيصال تلك الخدمات إلي المواطنين البسطاء، وتم توقيع الكشف في عدة تخصصات طبية وتقديم العلاج المجاني لهم .


وفي نفس السياق، نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بوحدة "أبيس 1" بمنطقة شرق الطبية.


وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، إن القافلة استمر عملها لمدة يومين وضمت 8 تخصصات طبية (باطنه- أطفال- نساء-جراحة- عظام- جلدية- تنظيم أسرة- أسنان) من خلال العيادات المتنقلة والثابتة وشارك فيها 39 عضوا من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.


وأضاف أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1090 مواطنا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، كما تم تحويل 8 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.


من جهتها، أوضحت منسق القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية الدكتورة رشا جبريل، أنه قد تم خلال القافلة إجراء 167 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 107 تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 193 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 325 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

الخدمات الصحية الإسكندرية قوافل طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزيرة التخطيط: منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في توفير الموارد للتنمية المستدامة

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة ملفات العمل بكل المدن

جانب من الاجتماع

وزيرة التخطيط: الشراكة المصرية الفرنسية لعبت دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي

بالصور

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

بقايا الطعام ليست دائمًا صالحة لا تعيد تسخين الطعام أكثر من مرة…البكتيريا لا ترحم

لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟

معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد