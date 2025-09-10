قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
محافظات

في اجتماعات مجالس إدارات الأجهزة التنفيذية..محافظ الجيزة يبحث تطوير الخدمات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من اجتماعات مجالس الإدارات بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك للوقوف على سُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم العمل بمختلف القطاعات.

حيث ترأس المحافظ اجتماع مجلس إدارة مشروع تسويق الأكشاك التجارية لمتابعة آليات تنظيم العمل بالمشروع والاطلاع على الطلبات المقدمة لاستغلال المواقع الفضاء واستئجار البارتشنات وذلك بنطاق أحياء الدقي والعمرانية والطالبية والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم، إلى جانب مركز كرداسة والجهاز التنفيذي للسرفيس.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية إدارة المشروع بصورة حضارية تحقق الاستغلال الأمثل للمواقع بما يعود بالنفع على المواطنين مع الحفاظ على الشكل الحضاري للطرق مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة وضمان الشفافية في اختيار المستفيدين، مع المتابعة المستمرة لمنع أي تجاوزات .

كما ترأس المحافظ اجتماع مجلس أمناء سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر حيث تم استعراض الموقف المالي والإداري للسوق، وبحث سُبل تنمية موارده وتعظيم كفاءة العمل داخله إلى جانب متابعة موقف الوحدات البيعية المسحوبة وإجراءات تجديد تراخيص الإشغال بما يضمن انضباط العمل وتحقيق عوائد مالية تساهم في تحسين الخدمات.

وفي السياق ذاته ترأس المحافظ اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات حيث تم البت في موقف المدافن الجاهزة بقطاع ب طريق الفيوم ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين إلى جانب استعراض الموقف المالي من حيث المتحصلات والمصروفات الخاصة بالمشروع، بما يضمن إدارة فعّالة تلبي احتياجات المواطنين وتيسر حصولهم على الخدمة.

وشدد المهندس عادل النجار على أن المحافظة حريصة على عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري للوقوف على التحديات التي تواجه كل قطاع واتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات وتنمية الموارد الذاتية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتقديم حلول عملية ومستدامة لكافة المشكلات.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ورؤساء الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

