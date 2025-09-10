«الحرية المصري:» الاعتداء الإسرائيلي على قطر تجاوز فج وسابقة خطيرة في انتهاك سيادة الدول

استنكر الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف وفد حركة حماس خلال تواجده في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن ما ارتكبته دولة الاحتلال يمثل انتهاكًا فَجًّا للسيادة القطرية واعتداءً صارخًا على القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وأوضح عبد الهادي أن هذه الجريمة تكشف مجددًا الطبيعة العدوانية للاحتلال، الذي لا يولي أي اعتبار لسيادة الدول ولا يلتزم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة توقف مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشاد عبد الهادي بالتحركات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، لافتًا إلى أن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية يعكس التزامًا تاريخيًا لا يتغير، وجهودًا دبلوماسية مكثفة لتثبيت التهدئة ووقف نزيف الدم وحماية المدنيين.

وأشار عبد الهادي إلى أن مصر تنشط على الصعيدين العربي والدولي لتوحيد الجهود الداعمة لفلسطين، مؤكدًا أن القيادة المصرية تتحرك بوعي ومسؤولية من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني والعمل الجاد لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد رئيس لجنة المشروعات المركزية على أن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية يستدعي تحركًا عاجلًا من الأمم المتحدة والهيئات الدولية الفاعلة لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، حتى تدرك أن انتهاك السيادة الوطنية للدول وارتكاب جرائم حرب بحق الشعوب لن يمر دون حساب.